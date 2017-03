Ap–årsmøtet i kveld et bikkjeslagsmål

Det mobiliseres på alle fronter foran kveldens årsmøte i Stjørdal Arbeiderparti. Det forventes «kupp», og den gamle kinosalen ved rådhuset er reservelokale om kommunestyresalen blir for liten.

Framtidig skolestruktur i Hegra er kampsaken, og som resulterer i full mobilisering både i Hegra, og spesielt også kommunesenteret. Til kveldens møte er det innkommet forslag både fra Hegra Arbeiderlag og Forradal Arbeiderlag, om å bevare grendaskolene i Forradal, Flora og Skjelstadmark, et standpunkt det er full strid om i partiet, og derfor full mobilisering foran kveldens møte.

Busses fra Skjelstadmark

Striden står ikke her bare mellom «by og land», det så vi nylig i årsmøtet i Hegra Arbeiderlag. Til årsmøtet i Hegra Arbeiderlag, kom en «busslast» med rykende ferske Arbeiderpartimedlemmer fra Skjelstadmark, etter en meget vellykket vervekampanje, for å kjempe for Skjelstadmark skole, og seiret. I kveld er samme «bussen» forventet kjørende nedover dalen for å parkere ved rådhuset, og passasjerene skal inn i årsmøtet for å stemme for forslaget om å bevare grendaskolene i Hegra.

Det er vanskelig å få svar nå på dagen foran kveldens møte om en motmobilisering er på gang. Likevel, det er oppfordret på møtet nylig i Stjørdal Arbeiderlag og Arbeiderkvinnelaget om å stille sterkt i kveld.

Vil utsette skolespørsmål

Samtidig uttalte en sentral skikkelse i Lånke Arbeiderlag nylig, Jan Inge Kaspersen, at i kveldens møte vil han foreslå å utsette behandlinga av innkomne forslag fra arbeiderlagene i Hegra og Forradal inntil utredninga, som er bestilt om skole, foreligger fra rådmannen.

Årsmøtene i Stjørdal Arbeiderparti avvikles «normalt» med rundt 30 medlemmer til stede, og da snakker vi om medlemmer med lang fartstid. I kveld kan oppmøtet fort være et par hundre medlemmer. Et historisk møte hva antall til stede angår, trolig også vil snittet på medlemsår i partiet være historisk lavt på et årsmøte i Stjørdal Arbeiderparti.