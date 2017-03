Biltema åpner stort varehus i Stjørdal

Den landsdekkende detaljhandelkjeden etablerer seg i Norplastabygget på Tangmoen ved årsskiftet.

Butikkene i Malvik Senter på Sveberg og i Hell kjøpesenter avvikles på samme tidspunkt.

Slår sammen butikker

Det bekrefter Biltemas administrerende direktør, Knut Svenningen overfor Bladet torsdag formiddag.

– Vi har over tid sett etter andre muligheter. Butikken vår i Malvik har ikke vært optimal, verken når det gjelder størrelse eller plassering. I den anledning har vi bestemt oss for å gjøre en helomvending i regionen. Nå slår vi butikkene på Hell og i Malvik sammen og åpner et stort varehus i Stjørdal, sier han.

Annen kundeopplevelse

Ifølge Svenningen har Biltema hatt de samme utfordringene i kjøpesenteret på Hell. Han mener beslutninga om å gjøre to butikker om til et stort varehus vil komme både bedriften og kundene i regionen til gode.

- For oss gir det stordriftsfordeler, samtidig som vi kan tilby kundene våre et fullsortiment varehus. Det vil gi en helt annen kundeopplevelse enn det vi har i dag, sier han.

Proffkunder

- Har omsetninga i kjøpesenteret på Sveberg vært som dere hadde håpet på?

- Ja, vi har ikke hatt veldig store vekstambisjoner i Mavik, og har levert moderate resultat. Omsetninga er imidlertid lavere enn snittet på våre andre varehus. Det skyldes i hovedsak at vi ikke har proffkunder i butikken på Sveberg, og de er viktige for oss sier Svenningen.

Eiendommen på Tangmoen er per ikke dag ikke regulert for næringsvirksomhet. I løpet av våren legges en ny reguleringssak på bordet for stjørdalspolitikerne i plankomiteen. Det bekrefter leder Rolf Charles Berg.

Vil ikke kommentere

Han forteller at reguleringsplanforslaget som rådmannen nå jobber med, inneholder mer enn å åpne bygget for Biltema.

- Hvordan vil politikeren Berg nå stille seg til ønsket fra eierne av norplastaeiendommen om en omregulering som vil åpne for Biltema?

- Det vil jeg for min egen del ikke si noe om før saken kommer fra rådmannen, jeg vil se saksframlegget før jeg sier noe mer, sier komiteleder Rolf Charles Berg.

Skråsikker

Administrerende direktør Knut Svenning i Biltema har imidlertid mottatt signaler om at flertallet spiller på lag.

- Vi er sikre på at vi skal inn. Signalene vi har fått tyder på at dette går i orden, sier han.

Vil ikke kommentere

Senterleder Ketil Reppe ved Hell kjøpesenter ønsker ikke å kommentere den forestående flyttinga.

- Hva slags planer har dere for arealet?

- Vi jobber med vårt. Hva slags planer vi har kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt, sier Reppe.

- Nasjonal strategi

Tone Moum Drazkowski er senterleder ved Malvik Senter. Drazkowski sier hun velger å fokusere på mulighetene flyttinga gir for lokalsenteret.

- Dette handler ikke om Malvik Senter. Det handler om en strategi Biltema har lagt for alle sine butikker. De skal ut av alle norske kjøpesenter, sier senterlederen på Sveberg.

Revitalisering

Ifølge Drazkowski har ledelsen en plan om en total revitalisering av kjøpesenteret i 2017.

- Vi jobber med en ny kommunikasjonsstrategi, kommer med ny logo og vil ruste opp fellesarealet. Det er også planer om å endre litt på strukturen i senteret. I den sammenheng passer det bra at vi får frigjort litt areal, sier hun.

Drazkowski opplever ikke nyheten som en nedtur.

- Biltema er en stor aktør. Vi har blitt glade i dem. Men når ting ble som de ble må vi se positivt på at det faktisk åpner muligheter for å endre litt på logistikken internt på huset, sier hun.