- Forventer at langtunnelen er nevnt

Skjebnen til langtunnelen avgjøres når den nasjonale transportplanen straks legges fram. Ordfører Ingrid Aune, har høye forventninger til at dobbeltspor i langtunnelen er nevnt i planene.

- Skjebnen til dobbeltspor i langtunnel avgjøres ikke i Malvik kommunestyre eller i Trøndelag, men i stortinget og den nasjonale transportplanen. Når den legges fram vil det bli avgjort hva som skal prioriteres de neste årene, sier Aune.

- Har en god sak

Hun har sammen med flere andre engasjerte politikere og innbyggere i Malvik, i lang tid jobbet med å overbevise beslutningstakerne om at arbeidet med dobbeltspor i langtunnelen må prioriteres.

- Bevillingen fra regjeringen vil avgjøre hva og når langtunnelen blir realisert. Men for at vi skal være trygge på at det blir den løsningen vi jobber ut fra, så er det nasjonal transportplan som gjelder. Fra den dagen jeg gikk inn på ordførerkontoret har vi gjort det vi kan for å bidra til å bli hørt. Jeg opplever at vi har en god sak, og forventer at regjeringspartiene kommer med en formulering om langtunnel i transportplanen, sier Aune.

Stor betydning for pendlere

Hun mener langtunnelen har enorm betydning for Trøndelag som helhet.

- Den er selvsagt viktig for innbyggerne i Malvik og Trondheim, men ikke minst for innbyggere Steinkjer, Stjørdal, Midtre Gauldal fordi en langtunnel vil kutte reisetiden. Reisetiden mellom Trondheim og Stjørdal vil ta 14,5 minutt med dobbeltspor i langtunnel.

Hun sier at reisetiden har stor betydning for om folk velger klimavennlig.

- Reisetid og hyppighet er viktig. Blir det enkelt er det mange som vil velge tog foran bil. Tar det mer enn dobbelt så mye tid med tog enn bil, så tar folk bil. Men kan du kutte ned reisetida med nesten et kvarter, og får avganger mellom Stjørdal og Trondheim fire ganger i timen, vil nok mange velge dette alternativet.

Trasevalg og reisetid

Ordførere langs hele linja, i ordets rette forstand, har engasjert seg for å få et elektrifisert dobbeltspor i Trøndelag.

- I Malvik har vi engasjert oss fordi trasevalget har mye å si for de som bor langs traseen. For de som bor lengre unna er reisetiden først og fremst viktig, sier hun.

I forrige uke dro Aune til Oslo for å møte representanter fra de ulike regjeringspartiene.

- Jeg har tatt opp saken med dem, og har en klar forventning om at dobbeltspor i langtunnel blir tatt opp i nasjonal transportplan, sier hun.