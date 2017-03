Kritisk til drifta ved bosentret

– Det er aldri de samme på jobb. Kjenner ingen. Overlatt til meg selv. Ensomhet. Mangel på trivsel. Fortvilelse. Ingen meningsfylte dager.

Det er pårørende Lillian Fånes-Sorte, som her med få ord gjengir hvordan noen av beboerne på Stjørdal bosenter i Breidablikkvegen opplever sin egen hverdag. Fånes-Sorte har nå i vel ett år hatt sin mor boende ved bosenteret.

– Min mor er en av disse, hun er dement, som svært mange andre ved bosenteret er. Dette er mennesker som trenger et helt annet tilbud enn hva de får ved et bosenter. Bosentermodellen er som hjemmebasert omsorg. De jeg her snakker om har behov for et helt annet tilbud, de trenger sykehjemsplass, heldøgns pleie og omsorg. Det er mange, mange ved bosenteret som er feilplassert i mangelen av sykehjemsplasser i kommunen, mener Fånes-Sorte.

Lillian Fånes-Sorte er svært kritisk til drifta og tilbudet beboerne ved bosenteret får. I et leserinnlegg i Bladet, tirsdag, skriver hun at Stjørdal Bosenter ikke er, som tanken var, et bosenter, men et sykehjem der omfanget og utfordringene i helsesituasjonen hos den enkelte beboer har blitt mer omfattende og krevende.

– Hvordan møter kommunen disse utfordringene, hvordan kan pårørende og beboerne være trygge på at individuelle behov, både psykisk og fysisk blir ivaretatt, spør hun.

Stadig nye

Fånes-Sorte forteller at en meget stor andel av beboerne ved bosenteret er preget av en eller annen form for demens. Hun slår nå fast at det ikke er tilrettelagt for disse ved bosenteret.

– I det året jeg nå har gått på bosenteret opplever jeg et stadig skifte av ansatte i etasjen. Etter å ha forsøkt å huske de første 28 ansatte ga jeg opp.

Nå spør hun hvor bra dette er for beboerne, samtidig som hun sier det ikke er godt å høre at en av beboerne fortelle «ingen meningsfylte dager her».

– Slik det fungere i dag i Breidablikkvegen er jeg redd det går ut over beboerne.

Større tilstedeværelse

Fånes-Sorte ønsker seg større tilstedeværelse av personale gjennom hele dagen, ikke bare ved måltider. Hun ønsker større fokus på livskvalitet med tilpasset aktivitetstilbud, noe hun mener vil være forebyggende og helsefremmende.

– Jeg vet mange ansatte ønsker mer tid til å se og hjelpe hver enkelt beboer samt å gi en raus omsorg, slik at de eldre opplever en verdig hverdag. takk til dere, sier Fånes-Sorte.

Til sist spør hun om ledelsen og lokalpolitikerne mener at et minimum av ansatte er nok for de eldre.

– Jeg mener det beste målet på et samfunn er hvordan det behandler de svakeste, sier Lillian Fånes-Sorte.

- Ingen skal flyttes fra bosenteret

Det er Hans Frederik Selvaag, omsorgssjefen i Stjørdal kommune, som svarer dette når vi spør om det i dag er beboere på Stjørdal bosenter som burde hatt sykehjemsplass. Han legger til...

– Det skal veldig, veldig spesielle tilfeller til i så fall. De som bor i bosenter skal der leve livene sine ut, sier omsorgssjefen.

– Er det beboere på Stjørdal bosenter som har behov for mer omsorg og pleie enn hva de får i dag?

– Jeg kjenner ikke beboerne på våre bosenter så godt, og ber om forståelse for det. Det jeg vet på systemnivå er at ingen skal flyttes. Folk skal leve livene sine ut på bosentrene. Folk skal bo der de er.

– Uansett hvor syke de blir, skal de ikke på sykehjem?

– Nei, det vi ønsker er at beboerne skal ha folk rundt seg, tilstrekkelig nok til enhver tid, slik at enkeltindividet bli ivaretatt.

– Får beboerne på bosentrene den hjelp og omsorg det er behov for?

– Den enkelte vurderes og får vedtak om nødvendig hjelp og bistand ut fra sin situasjon til enhver tid.

– Ser vi en utvikling hvor sykehjemsplasser og sykehjem fases ut?

– Nei.

– Hvem skal dit?

– Det er slik at mange av dem som bor på sykehjemmet, kunne bodd på et bosenter. Vi kjenner ingen vilje i befolkninga nå for å legge ned Halsen sykehjem. Det er slik at i utgangspunktet skal ikke de som bor på bosenter ha dårligere omsorg og pleie enn de som bor på sykehjem. Alle skal uansett ha sin individuelle bistand, sier Selvaag.

Han sier likevel, at i noen tilfeller kan det være beboere på bosenter, som kan få tilbud om plass ved Fosslia bosenter, hvor arealer og miljø er mer oversiktlig enn i et bosenter, noe som kan oppleves positivt for livssituasjonen til den enkelte. Denne vurderinga gjøres jevnlig av ansatte i etaten.

Taes på alvor

Selvaag har lest innlegget i Bladet sist tirsdag hvor pårørende Lillian Fånes Sorte er svært kritisk til drifta ved Stjørdal bosenter. Fånes Sorte mener beboere ved bosenteret ikke får den omsorgen de har behov for.

– Vi tar kritikken sjølsagt på alvor, og diskuterer den. Vi hadde nylig et en episode ved bosenteret, der kommune og pårørendeforening var uenig. Prosjektet med å flytte hjemmetjeneste sone Halsen inn, ble stoppet. Nå er dialogen blitt betydelig bedret, og vi kan diskutere alle forhold, også det som pekes på i dette innlegget, sier Selvaag.