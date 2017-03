Tatt med promille midt på dagen

Det var midt på dagen tidlig i desember i fjor politiet i Stjørdal var ute på promillekontroll. Utåndingsprøven som ble tatt, viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,45 milligram alkohol per liter luft. Det tilsvarer en promille på 0,9.

Innrømmet alt

Mannen som er midt i femtiåra, møtte i tingretten forleden. Han innrømmet at han hadde drukket alkohol før han kjørte bil og erkjente straffskyld.

I domspremissene peker retten på at en alkoholpåvirkning som tilsvarer nivået i denne saken, normalt skal i betinget fengselsstraff. Det betyr at domfelte slipper å sone. Betingelsen er at vedkommende ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år.

I skjerpende retning legger tingretten vekt på at mannen kjørte over en strekning på fire mil med passasjerer i bilen. Retten peker på at det var en del trafikk på strekningen.

I formildende retning legger tingretten vekt på at bilføreren umiddelbart vedgikk overfor politiet at han hadde drukket.

Saftig bot

Tingretten slår fast at den som blir dømt for kjøring i rus, også skal ilegges en bot. Normalt skal bota settes til en og en halv ganger brutto månedsinntekt hos domfelte. Bakgrunnen for det, er at bota skal være følbar.

Mannen oppga overfor retten at han har en årsinntekt på rundt 530.000 kroner og er gjeldfri. Isolert sett ville det tilsvare en bot på 66.000 kroner, mente retten.

Men mannen skal ha rabatt fordi han har tilstått, var rettens konklusjon. Bota ble derfor satt til 50.000 kroner.

Ble fotgjenger

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager som bilføreren slipper å sone. Han må betale bota innen få uker og ble i tillegg fradømt retten til å kjøre bil i 20 måneder. Mannen må avlegge full ny førerprøve for å få rett til å kjøre bil igjen.

Han vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham i rettsmøtet.