Tilbake på åstedet i Lånke

Retten brukte et par timer ved bålplassen i skogbrynet i Lånke der 23-åringen fra Litauen ble drept med øks i fjor sommer.

Fem kompiser fra Litauen hadde fest ved bålplassen. De drakk tett. Kalaset endte med at en 23 år gammel mann ble drept med øks under en krangel. Politiet siktet til å begynne med fire menn. To av dem ble senere sluppet fri etter at de var sjekket ut av saken.

På tiltalebenken sitter en 29 år gammel mann fra Litauen og en 33-åring. Yngstemann er tiltalt for å ha slått med øks og tatt livet av 23-åringen. 33-åringen er tiltalt for å ha hentet øksa og ikke grepet inn under voldsbruken.

29-åringen har erkjent straffskyld. 33-åringen hevder han ikke har noe med drapet å gjøre.

Under befaringen torsdag var det først og fremst en 49-årig mann fra Litauen som vitnet. Han ble i fjor høst sjekket ut av saken og siktelsen mot ham ble frafalt. Mannen forklarte om både sine egne og de andres bevegelser den fatale sommernatta i fjor.

Begge de to tiltalte var tydelig preget og fåmælte under befaringen på åstedet i Lånke torsdag. DE to hadde ingen spørsmål eller kommentarer til vitneprovene.

Til stede under befaringen var også den drepte 23-åringens mor fra Litauen og hennes samboer.

Tingretten samles til nytt møte i rettssalen i Steinkjer fredag. Retten har satt av til sammen ti dager til forhandlingene.

Sorenskriver Ivar K. Iversen som administrerer rettssaken, sier til Bladet.no, at retten følger tidsplanen som er satt opp. Det betyr at aktor og forsvarere kan slippe til med sine prosedyrer onsdag i neste uke.

Retten planlegger å avsi dom i saken 17. mars.