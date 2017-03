Driver landets største netthandel av sitt slag

Norges største i salg av selskapsutstyr på nett, lokalisert på Remyra i Stjørdal, skifter eier.

Gammel som nye eiere er stjørdalinger.

– Vi har kjøpt nettselskapet. Det har forresten også utsalg på Remyra i Stjørdal. Så langt kortere åpningstid i butikken, hvor også lageret er, men dette kan fort endre seg, sier Trond Sæther, en av de nye eierne i nettbutikken.

Fortsatt stjørdalinger

Her snakker vi om norges største netthandel i selskapsutstyr. Årsomsetning på 5 millioner, noe ny eier ser store muligheter i å øke.

– Daglig pakkes og sendes det ut bestilte varer i et antall pakker på 70-80. I høysesong, konfirmasjonstida, går det daglig ut opp mot 200 pakker,så det er god fart her, sier Sæther.

Vi forsøker å spørre den tidligere «bakeren « fra Holm bakeri, hvilket utstyr de selger, men Sæther sliter med å svare.

– Vi har omlag 5000 varelinjer, det er alt du trenger for et selskapsarrangement, alt på bordet, og former i alle varianter for eksempel hva angår å bake i. Likevel, ikke misforstå, alt her handler mye mer enn om former og baking, servietter, lys, sugerør,alt i smågodt, jeg vet knapt hva. Det jeg kan forsikre om, vi har alt i selskapsutstyr.

Åpen butikk

De holder hus på Grendahuset på Remyra, i kjelleren.

– Her har vi lager, her pakker vi varene. Vi har åpen, men så langt er ikke det kunngjort. Vi tenker nå allerede rundt dette spørsmålet, sier Trond Sæther. Sammen med seg som ny eier har han søster Sandra og ektemann Håvar Røkke.