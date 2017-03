Eidum Gårdsbakeri vokser

– Det har ballet på seg, medgir Solvår Lillemo Reinsberg.

For litt over fem år siden flytta hun hjem fra Oslo sammen med mannen Vebjørn Reinsberg og tok over gården Øvre Eidum i Lånke.

Startet egen arbeidsplass

Solvår ville starte sin egen arbeidsplass. Hun gikk i gang med gårdsbakeri på Eidum. Nå har hun arbeid til tre personer inkludert seg selv. Marcus Steinigk som er baker og konditormester og Oddbjørn Dahle som er utdannet kokk.

Gårdsbakeriet har vokst jevnt og trutt siden starten. Nå har Solvår og hennes kolleger tatt i bruk nye og større produksjonslokaler. De har også innredet en kombinert gårdsbutikk og liten kafé slik at de kan ta imot gjester.

– Vi holder åpent hver tirsdag og fredag, sier Solvår Lillemo Reinsberg.

Ferske brød til lunsj

Gårdsbakeriet har også startet med å levere ferskt brød til lunsj på arbeidsplasser i Stjørdalsområdet.

Den nye kaféen har plass til rundt 25 personer.

– Ideelt for bedrifter eller grupper som kan komme hit for å holde møter og få servert både frokost og lunsj, sier Reinsberg.

Hun satser på bakervarer med god kvalitet. Alt lages på gården.

– Vi ønsker å levere skikkelig brød, sier hun.

Alt fra grunnen

Brødbakingen på Eidum er håndverk etter god gammel oppskrift. De lager alt fra grunnen av. Her er ingen ferdigmiks.

Solvår Reinsberg og hennes kolleger bruker surdeig til heving. Deigen settes kvelden før og langtidshever over natta.

– Det skaper brød som blir veldig saftige og mer holdbare enn det folk er vant til i dag, sier Reinsberg.

Like før jul begynte Oddbjørn Dahle ved gårdsbakeriet. Han er utdannet kokk og står for mye av bakingen.

– Oddbjørn er en skikkelig ressurs for oss, sier Solvår Lillemo Reinsberg.

– Hvor stort skal gårdsbakeriet bli?

– Jeg gikk i gang først og fremst for å skape en arbeidsplass for meg selv. Nå er vi tre og driver som en skikkelig bedrift. Men det er nok en grense for hvor store vi kan bli uten at det går på bekostning av selve forretningsidéen vår: Å lage kortreist mat med håndverk og god kvalitet, sier Reinsberg.