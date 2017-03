Farten øker hos Kristoffersen Bil

– Vi solgte rekordhøye 278 biler i 2016, 40 prosent var nybiler, 60 brukt. Her får vi sjølsagt, og som forventet, god drahjelp av nybygget hvor vi nå feirer vårt 20-årsjubileum.

Tangmoen

Det er Tore Kristoffersen hos Kristoffersen Bil på Tangmoen, som sier dette. Vi rev han litt løs foran jubileumsmarkeringa i dag lørdag, hvor han monterer storskjerm slik at kundene kan følge ski-VM mens det handles nybil.

– Vi har svær markering. Kaffe og kaker, og masse lek og moro for de som tar med seg ungene hit. Her blir de sysselsatt, slik at det kan handles bil samt følge ski-VM. En dag hvor ingen skal gå glipp av noe som helst, sier Tore Kristoffersen.

I det små

Det var senior Johan Kristoffersen som fant sjølstarteren, og Kristoffersen Bil var et faktum. Ikke tilfeldig, i årevis hadde Johan vært en av de ypperste bilselgere i området, ansatt bilselger. Så var tiden moden for å starte sjøl.

Det var ikke akkurat i en bilhall til flere millioner. Nei, han startet i Wergelandsvegen, i lokalene «Per Vikaune Fabrikker», og han var alene. Han solgte bil i flertall, biler.

– Han måtte ha hjelp. Jeg jobbet da hos Esso i Innherredsvegen, gjorde litt alt mulig der, gikk skift. Det ga meg god mulighet for å hjelpe «farsan», så det ble omlag to arbeidsdager på meg nesten hver dag. Jeg likte det, farsan solgte, og jeg monterte utstyr på bilene. Etter ett år forlot jeg Esso-stasjonen. Hele den reisa vi har hatt gjennom disse år har vært og er en fantastisk opplevelse, sier junior Kristoffersen.

Nyåpning i april

Stort var det i april i fjor da de kunne åpne nybygget i Martin Moes gate på Tangmoen. En «glasshall» med etasjehøyde og utsikt over fjorden, og ikke minst synlig østover fra E6.

– Vi har truffet med dette bygget. Det er noe merkelig, vi har så langt ikke sett en eneste ting vi burde gjort annerledes, sier Tore Kristoffersen.

– Kanskje bør de ta en tur de som ikke allerede har vært innom?

– Sjølsagt. Absolutt en bra dag i dag under markeringa. Chan Torsvik, kommer i dag for å underholde, i to omganger spiller han. Bil, musikk, ski-VM og kaffe og kaker, det er dagens meny, sier Tore Kristoffersen.

Det komplette bilanlegget på Tangmoen har i dag 17 ansatte, 20 år etter at Johan startet for seg sjøl.