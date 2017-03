Stor nedgang i fraværet ved Ole Vig

Nedgangen på dagsfraværet blant elever ved Ole Vig er redusert med 32 prosent første halvår sammenlignet med første halvår i fjor.

Det forteller rektor Odd Inge Strandheim.

– Årsaken til nedgangen er det nye fraværsregelen. Det er en veldig betydelig nedgang, og nedgangen her ved skolen er større enn snittet for Nord-Trøndelag, forteller Strandheim.

Større enn ved andre skoler

Nedgangen ved de andre skolen i fylket er i snitt 25 prosent på dagsfraværet og 34 prosent på timefraværet.

– Hva kan det skyldes at nedgangen ved Ole Vig større?

– Det handler om hvordan vi har håndtert det med nye rutiner for fraværsoppfølging, der vi er veldig tett på elevene. Ved starten av året hadde vi flere runder med informere både elever og foreldre om de nye reglene.

Første halvår i 2016 hadde elevene ved Ole Vig et fravær på 4 dager. Første halvår i år var elevene nede i 2,73 dager.

Timefraværet var på 9,45 timer i snitt per elev i fjor. I år er det nede i 5,88 timer.

Strengere regler har gitt mindre fravær Nye fraværsregler har hatt umiddelbar effekt ved Malvik videregående skole.

Noen utfordringer

Det har vært mye skepsis til de nye fraværsreglene for videregående, nå viser det seg at reglene har en merkbar effekt på oppmøtet.

Rektor Odd Inge Strandheim er svært fornøyd med utviklingen. Han håper det fortsetter.

– Utfordringen er de små fagene. Med med få årstimer er det fort at du kommer over 10 prosent fravær. Det skulle vært en høyere prosent for disse fagene. Ellers synes jeg det fungerer godt. Men vi bruker mye tid på det, og helsevesenet bruker mye tid på det. Det er mye arbeid å administrere det at elevene må levere inn dokumentasjon.

Pågang hos legen

Fastlegene er de som må hjelpe elevene med å dokumentere sykdom.

– Det er litt meningsløst at de skal bruke tid på skoleelever med forkjølelse og influensa istedet for andre pasienter. Hvordan vi skal løse det med dokumentasjon er noe vi må se på hvordan vi skal løse på sikt, sier Ole Vig-rektoren.

