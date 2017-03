Næringssjef i Stjørdal kommune, Jorulf Husbyn, mener at det ikke er parkeringsregimet i Stjørdal som skaper problemer når folk skal finne seg en parkeringsplass.

Husbyn viser til en tidligere artikkel i Bladet, hvor sjefen for næringsforumet i Stjørdal, Torstein Mørseth, sier at det går mot en felles parkeringsløsning i sentrum.

Ønsker felles løsning

Mørseth ønsker et felles parkeringssystem hvor de tre store private aktørene i sentrum går sammen om en løsning, i samarbeid med kommunen.

Bladet skrev da: «Svært mange har gjort seg til talsperson for behovet for en opprydding i parkeringskaoset i Stjørdal sentrum. Parkeringsskiva som ble innført skaper problemer, ikke minst for førstegangsbesøkende i byen. Ulike parkeringsregimer, noen gratis parkeringsareal og noen tidsbegrenset med bøtelegging ved sprenging av tidsrommet, har vist seg vanskelig å forholde seg til».

Jorulf Husbyn mener diskusjonen om et felles parkeringssystem tar utgangspunkt i feil hypotese, og mener det er en myte at systemet er komplisert.

–75 prosent bryter reglene

–Jeg mener at det er vedtatt en sannhet som ikke stemmer. Det er en myte at det er så kompliserte parkeringsregler i Stjørdal. Vi har gjort en undersøkelse som viser at 75 prosent av all feilparkering på kommunale parkeringsplasser i sentrum, skyldes at folk parkerer feil i forhold til veitrafikkloven. De som får parkeringsgebyr tar sjanser og parkerer for nært gangveier, på fortau, på handicapplasser eller liknende. Det er ikke parkeringsskive eller ulike parkeringsordninger som gjør at folk får parkeringsgebyr, sier Husbyn.

Gratisparkering ingen løsning

Han mener det må legges til rette for en god rullering slik at folk finner ledige plasser.

– Parkeringsplasser er et knapphetsgode. Og da må det legges til rette for at flest mulig får parkering. Måten å løse dette på er ikke å innføre flere gratisplasser. Det må være god rullering, forutsigbart, og lett å finne parkeringsplasser, mener Husbyn.

Han sier at ordningen med parkeringsskiver ble innført for å sikre bedre flyt.

– Det rulleres ikke godt nok slik systemet er i dag. Det er ikke nok tilgjengelige plasser. Det må bli bedre skilting, bedre merking og bedre brøyting.

Behov for flere korttidsplasser

Enhetsleder i Stjørdal kommune, Arild Moen, sier at ufordringen med parkeringsbildet i Stjørdal, er at det ikke fins tilstrekkelig tilgjengelige korttidsplasser.

– Det med tretimersparkering er et regime som er tilpasset for folk som har behov for lengre parkeringstid enn de som har korte ærender som å stikke innom posten eller hente en vare. Vi trenger flere korttidsparkeringsplasser. Og den beste måten å få folk til å parkere kort er å innføre betaling. Kommunen bestemmer ikke hvordan gårdeierne skal organisere sin egen parkering. Det må de gjøre ut fra sine behov, sier Moen.