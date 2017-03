Ny vei til barnehage og idrettsanlegg

Om få år kan småbarnsforeldre kjøre ny, asfaltert vei for å levere junior i barnehagen eller til fotballtrening på Vardetun. Nå starter jobben med å få laget reguleringsplanen som trengs før man kan ta fatt på selve anleggsarbeidet.

Den nye bilveien fra skoleområdet og opp til barnehagen og idrettsanlegget på Egga blir etter planen bygd i 2019. Men det fins snubletråder i terrenget.

Vannårer

– Det spørs om vi må inn med grunnundersøkelser. Det kommer nemlig fram en god del vann borti bakken der veien er planlagt, sier sektorsjef Marit Graftås.

Hun har håp om at reguleringsplanen skal være ferdig behandlet og vedtatt i kommunestyret i løpet av 2017. Så vil året 2018 gå med til grunnerverv, mens selve anleggsarbeidet er tenkt gjennomført i 2019.

Arkeologi

Men det er ikke bare å planlegge og bygge vei. Arbeidet med reguleringsplan vil kreve både arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser.

Den første delen av veien går over kulturmark, og her er det krav om arkeologiske undersøkelser som må gjennomføres på bar mark. Dessuten blir det behov for grunnundersøkelser.

Ifølge sektorsjef Marit Graftås har det gått ras i området, men ikke på grunn av kvikkleire. Det har vært overflateskred der det kommer opp vann fra grunnen.

– Det er flere oppkommer i området, og det er dem som har advart mot å bygge vie her nettopp av den grunn, sier sektorsjefen.

Kortere vei

Tanken er nemlig at veien skal starte like øst for samfunnshuset. Herfra følger den kanten på dyrkajorda før den gjør en sving vestover for å komme opp den bratte kanten opp til platået rundt Vardetun.

Hensikten med planen er å få en kortere vei mellom skoleområdet og idrettsanlegget oppe på Egga. Den nye veien blir rundt 650 meter lang, den blir asfaltert, den er planlagt med to kjørefelt, gangvei og veilys.

I økonomiplanen er prislappen anslått til rundt 12 millioner kroner.