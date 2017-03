Stengt vei kan få store konsekvenser for firmaet

- Blir E14 stengt en uke, slik at vi ikke får levert varene, kan det bety kroken på døra for oss!

Rune Teveldal ved Verform AS i Gudå legger ikke fingrene imellom. Når han har politikere på besøk, syns han det er riktig å tegne et bilde ikke er til å misforstå av situasjonen bedriften lever med.

Muligheten for å få levert varer er avgjørende. Men dagens E14 representerer en større utfordring enn det takplateprodusenten i Gudå liker.

Blindtarm

Coop representerer 60–70 prosent av omsetningen vår. D står ikke og venter. De skal ha varene levert den dagen det er lovt. Da er problemet vårt den «blindtarmen» av en vei som går nedover dalen. Den representerer den delen som vi selv ikke kan påvirke. Samtidig er vi totalt prisgitt at den er åpen. For oss er ikke omveien om Duved og Verdal noe alternativ. Den veien er heller ikke trygg, understreket han til de to stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol (A) og Toril Aarbergsbotten (H).

Sammen med representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) besøkte de to Verform fredag morgen.

Rassikring

– Det har vært jobbet ganske lenge med midler til rassikring. Når betydningen for næringslivet og om det fins muligheter for omkjøring er to av de viktigste kriteriene, må nettopp E 14 komme ganske høyt opp på listene over strekninger som bør få penger fra midlene til rassikring, sier Toril Arbergsbotten.

Hun sitter på Stortinget for Høyre i Sør-Trøndelag. Sammen med stortingskollega Ingvild Kjerkol (A) deltok hun fredag på en konferanse med samferdsel som tema.

Konferansen hadde spesielt fokus på næringslivet behov og utfordringer i forhold til samferdselspolitikk.

Stamvei

Ingvild Kjerkol understreker at hvis E14 fortsatt skal ha gul stripe på kartet, altså ha status som europavei, må den opp på en annen standard enn det strekningen fra Stjørdal til Storlien kan by på i dag.

–Det krever en samlet plan for E14 som stamvei. Før man kommer så lanmgt, vil det være snakk om en strekningsvis utbedring, slik man har hatt med ny Forra bru, sier Ap-representanten som selv er hjemmehørende i Størdal, og som dermed kjenner e 14 godt fra før.

Dokumentasjon

De to stortingsrepresentanten understreker at det er uhyre viktig å kunne dokumentere behovet om man skal nå fram i kampen om samferdsels-kronene.

Tidligere har transportnæringen i Stjørdal gitt regionvegsjef Berit Brendskag Lied et innblikk i hvordan det er å sitte i framsetet på en trailer som kjører langs E 14.

Denne gang fikk de to stortingsrepresentantene del i den samme opplevelsen, med sjåfør Terje Betten fra Børstad Transport bak rattet.

Stå sammen!

Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO var også med på besøket på Verform. Han understreker at det, i tillegg til god dokumentasjon over behovet, også er et annet viktig moment:

– Sett fra Oslo er det avgjørende at Midt-Norge står samlet bak prioriteringen av penger til vei. Det er avgjørende for å få gjennomslag!