Vil hjelpe barn rammet av skolevegring

Voksne for barn i Malvik og Stjørdal etablerer støttegruppe for pårørende av skolevegrere.

I morgen arrangerer organisasjonen åpent møte om temaet.

Mange sliter

Møtet i regi av lokallaget foregår i Bruket kulturhus i Hommelvik og tar for seg utfordringene mange barn opplever i skolehverdagen.

Ifølge forsker Trude Havik har 3,6 prosent av norske elever i sjette til tiende klasse vært borte fra skolen av skolevegringsrelaterte grunner. Det opplyser Havik til forbrukernettstedet Klikk.

Eksperter til Bruket

Inger Anne Kolsvik i Voksne for Barn Malvik og Stjørdal forteller at organisasjonen har fått med seg tre eksperter som vil belyse tematikken i Bruket mandag kveld. Psykologspesialist Jo Magne Ingul er en av dem. Ingul har blant annet skrevet en doktorgradsavhandling om skolefravær, skolevegring og sosial angst hos ungdommer.

– Utgangspunktet vårt er å gjøre noe som kan bidra til at barna får en bedre skolehverdag, sier Kolsvik. Hun poengterer at møtet er gratis og åpent for alle.

- Det vil spesielt være relevant for foreldre, ansatte i skolen og barnevern, sier hun.

Støttegruppe

Vikhammerkvinnen er leder for lokallagets nyetablerte prosjekt for å hjelpe skolevegrere. I slutten av denne måneden holdes den første av i alt sju planlagte samlinger for pårørende. Møtet avholdes på Vikhammer ungdomsskole mandag 27. mars.

–Tanken er å gjennomføre regelmessige samlinger en gang i måneden fram til november, sier Kosvik og innrømmer at hun er spent på responsen.

–Jeg håper pårørende i nærområdet benytter seg av tilbudet, sier hun. Voksne for barn Malvik og Stjørdal har fått 196.000 kroner i støtte fra Extrastiftelsen for å gjennomføre de planlagte tiltakene.