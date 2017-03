I lørdagens avis sier næringssjef Jorulf Husbyn at det kompliserte parkeringssystemet i Stjørdal er en myte. Alf Joakim Vennatrø og Hugo Dønjar fra Torgkvartalet mener næringssjefen tar feil.

– Summen av alle de forskjellige parkeringssystemene gir kaos. Vi mener dagens system er uoversiktlig, sier Dønjar og Vennatrø.

Avviser parkeringskaos

Vennatrø og Dønjar representerer en av tre store eiendomsaktører som nå samarbeider med å få til et felles p-system i Stjørdal. De reagerer på uttalelsene til næringssjefen i Bladet lørdag.

Her avviser Husbyn at det råder et parkeringskaos i Stjørdal når det gjelder kommunens parkeringsskive.

Parkerer feil

Husbyn sier at 75 prosent av bøteleggelsene på kommunens parkeringsplasser skyldes brudd på vegtrafikkloven. Bøtene som blir ilagt, gjelder hovedsakelig for folk som parkerer feil på kommunens p-plasser, ikke at de ikke har skjønt parkeringssystemet. Han mener derfor at utgangspunktet for å diskutere en felles parkeringsløsning for byen, er feil.

Husbyn mener også at det er behov for flere betalte korttidsplasser i byen, slik at det blir større rullering på de parkeringsplassene som fins.

Har et problem

–Vi hadde håp om å få på plass ei felles parkeringsløsning i Stjørdal sentrum i løpet av mars. Men nå opplever vi at næringssjefen slår føttene under oss. Næringa oppfatter det som en skikkelig utfordring få til ei felles parkeringsløsning for dem som besøker Stjørdal. Når næringssjefen sier at det ikke er noe problem slik det er i dag, da har vi et problem, sier Vennatrø.

– Vi får klagene

Han poengterer at de har drevet kjøpesenter siden 1991. Siden innføring av kommunens parkeringsskiver har de opplevd stor pågang av misfornøyde kunder.

–De kommer ikke på kommunens servicekontor og klager. De kommer til oss. Vi opplever at det er stor fortvilelse over bøter og over et parkeringsregime som de ikke forstår, sier Alf Joackim Vennatrø.

–Hadde næringssjefen hatt kontakt med næringslivet, så hadde han skjønt at det systemet som råder er kaotisk. Kunder som drar til Stjørdal og handler, drar herfra med parkeringsgebyr, og systemet oppleves som kaotisk for mange, sier Dønjar.

Lite heldig

De to lederne av Torgkvartalet mener at dagens system er lite heldig for brukerne.

–Nå har vi klart å samle de tre største aktørene sammen med kommunen, for å finne et felles parkeringssystem. Vi tror jo at dersom de tre største evner å bli enige om et felles parkeringssystem så vil de mindre komme etter. Men uttalelser som næringssjefen kommer med her, slår bena under samarbeidet, sier de.

Positiv til samarbeid

Næringssjef i Stjørdal kommune, Jorulf Husbyn sier at han er veldig positiv til samarbeidet om felles p-system.

–Jeg har bare kommentert fakta der det blir hevdet at parkeringsskiven til kommunen skaper kaos. Jeg mener fakta viser at en videreføring av den nåværende ordningen med tretimersparkering ikke vil bedre situasjonen i sentrum. Det trengs flere korttidsplasser.

Han er enig i at parkeringssystemet i dag ikke er godt nok.

–Men det er ikke parkeringsskiva som skaper trøbbel. Det er mer komplisert enn som så, sier Husbyn.