– Prøver å finne noen som er interessert

Det har lenge vært strid rundt de gamle gårdsbygningene på Saksvik Øvre. Eier Karl Ove Bjørnstad har fått aksept for at våningshuset og vognskjulet kan rives, men med klare betingelser om at tømmeret skal tas vare på, merkes før demontering og lagres for senere å kunne settes opp igjen.

Ikke gitt tillatelse

I annonsen skriver Bjørnstad at Saksvik Øvre skal rives, og at tømmeret kan hentes gratis. Det førte til at saksbehandler ved kommunens byggesakskontor reagerte umiddelbart.

– Malvik kommune viser til annonse i Bladet i dag, torsdag 02.03.2017, om gratis avhenting som følge av at låna og vognskjulet på Saksvik Øvre skal rives. Riving er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og kommunen kan ikke se at det er søkt om eller gitt tillatelse til riving av låna eller vognskjulet, heter det i brevet fra Malvik kommune, som varsler at dersom det utføres tiltak i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplanen vil kommunen følge opp dette som en ulovlighetssak.

Ingen har vist interesse

Eier og utbygger Karl Ove Bjørnstad har ingen plane om riving før det er søkt kommunen om dette.

– Deler av bygningene er allerede gjenbrukt blant annet takstein og panelet fra redskapsbua som er brukt på magasinbygget i Fjølstadtrøa. Hensikten med annonsen er om mulig å komme i kontakt med noen som kan være interessert i å overta tømmerkassene. Vi har vært i kontakt med Sverresborg Museum og Malvik historielag, men ingen har vist noen interesse for å overta tømmerkassene fra Saksvik Øvre, sier Karl Ove Bjørnstad, som ikke har planer om ytterligere riving før kommunen har gitt klarsignal.

I vedtaket fra kommunestyret heter det at tømmeret skal merkes før demontering og at det skal lagres på et sted anvist av Malvik kommune. Bjørnstad spør i sitt svarbrev til kommunen om byggesakskontoret har noen idé om en lagerplan, og om det i så fall betyr at det mer eller mindre råtne tømmeret da blir kommunens eiendom.