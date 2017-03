Hårfin kurshelg på Hell

Frisørteamet Stuhr fra Danmark, med Ronni Lund og Jacqueline Broé, var helgas store trekkplaster da 80 frisører fra hele Trøndelag samlet seg for å se og lære de nyeste motene på hårfronten.

Faglig input

Sammen med Hår 1 kjeden AS inviterte frisørsalongen La Donna til visning av klipp og ferdige modeller på Scandic Hell lørdag, og workshop i salongen på Hellsenteret søndag.

–Frisører fra hele Trøndelag fikk faglig input fra Stuhr, det internasjonale og ledende frisørteamet i Skandinavia. De viste de siste trendene, og vi ble oppdatert på vårens moter. Det ble en vellykket helg, sier Trine Mette Uthus i La Donna.

La Donna inviterte

–Det er første gangen vi står som arrangør, og flere av deltakerne ga uttrykk for at dette er noe vi bør gjøre igjen neste år. Tidligere har det vært leverandørene som står for denne typen kurs. Men lav påmelding har gjort at Trøndelag har vært kuttet ut når de arrangerer kurs. Derfor ville vi prøve å få frisørene hit til Hell. Med hele 80 deltakere, som alle fikk faglig påfyll, er vi fornøyd, sier Uthus.

Kjempehelg

–Dette ble en kjempehelg og et vellykket kurs. På lørdag var det Stuhr som viste modeller og klipp på Scnadic Hell. Søndag inviterte vi frisørene til workshop i salongen på Hellsenteret. Der hadde vi 15 stykker med blant annet fire gutter fra StjørdalsBlink håndball som modeller, sier Trine Mette Uthus.

–Det ble en fantastisk visning med Ronni Lund og Jacqueline Broé fra Stuhr i Danmark på lørdag, og workshop med praktisk arbeid på modeller for frisørene som hadde meldt seg på kurs på søndag, sier distrikssjef for Trøndelag, Roger Stav i Hår1 Kjeden AS.