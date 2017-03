Vil åpne flere elver for utbygging

Erik Fløan leder både Stjørdal Høyre og partiets fylkestingsgruppe i det som enn så lenge er Nord-Trøndelag fylke.

– For Norge og bygdene med vannkraftproduksjon vil det være et stort fortrinn å kunne tilby billig, pålitelig og fornybar energi. Vi vet at vi vil trenge mye mer fornybar energi når vi forlater fossile energikilder. Millioner av mennesker løftes ut av fattigdom, og mer av hverdagen vår vil avhenge av strøm og datakraft, sier Erik Fløan.

Se på verneplanene

Han peker på at Norge alene står for over 20 prosent av vannkraftproduksjonen i Europa, ifølge Det internasjonale energibyrået. Fortsatt er Norge det landet i Europa med størst potensial for vannkraftutbygging.

Mellom 1973 og 2009 har Stortinget vernet 389 elver mot vannkraftutbygging.

Stjørdalselva er ikke vernet, men Sona og Forra er det.

– Fra faglig hold ser jeg at man er mest tvilende til de to eldste verneplanene, som vernet en del andre trønderske elver, sier Fløan.

Fløan mener det er vanskelig å si på forhånd hvilke elver som er forsvarlige å åpne for utbygging.

Åpent sinn

– Jeg håper at Høyre og andre partier vil møte dette med et åpent sinn og la ekspertene vurdere særlig de eldste verneplanene på nytt, sier Fløan.

Han peker på at mange av elvene ble vernet mot utbygging i en tid da vi visste mye mindre om hva som var klokt å verne enn det vi gjør i dag. Mange elver ble også vernet fordi de ikke kunne bygges ut med datidens teknologi.

– Langs mange vernede elver har det i ettertid også blitt gjort andre naturinngrep som gjør elvene mindre opplagte å verne mot vannkraftutbygging, mener Fløan.

Fra torsdag til søndag samles Høyre til landsmøte på Gardermoen. Erik Fløan reiser til landsmøtet sammen med en annen stjørdaling, Lillian Solstad.