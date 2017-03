– Et ja-menneske som vil bli dypt savnet

Det sier leder i langrennsavdelingen, Gunnar Smiseth til Bladet.

Samtykker

Leder for trafikkteamet i Sør-Trøndelag politidistrikt, Frank Nygård, opplyser til Bladet onsdag ettermiddag at pårørende etter dødsulykken har samtykket til at navnet frigis.

Jostein Øwre etterlater seg barn og kone.

Det var ved 09-tiden tirsdag at nødetatene fikk melding om en kollisjon mellom en trailer og en personbil. Den omkomne malvikingen førte personbilen. Han var alene i kjøretøyet.

– Personbilen har etter alt å dømme vært på vei nordover og blitt truffet av traileren, opplyste operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard til Bladet tirsdag.

Føreren av traileren, en mann i 40-årene, ble ikke fysisk skadet i kollisjonen.

Motsatt kjørefelt

Omstendighetene rundt møteulykken er ennå uklare.

– Vi mener at personbilen har kommet over i motsatt kjørebane, men etterforsker fortsatt saken. Vi går ut bredt og undersøkelser både teknisk og taktisk. Kjøretøy skal granskes og det skal gjennomføres flere avhør før vi konkluderer. Både krimteknikere og ulykkesgruppe jobber med saken, sier, Frank Nygård.

– Vil bli dypt savnet

Jostein Øwre har i flere tiår vært aktiv i langrennsmiljøet i Hommelvik. Leder i langrennsavdelingen, Gunnar Smiseth, sier til Bladet at meldingen om Øwres bortgang ble mottatt med sjokk og vantro i langrennsmiljøet.

– Vi reagerte med sjokk og vantro da vi fik nyheten tirsdag ettermiddag om at Jostein Øwre var død. Det første vi tenkte på var familien, kona og de tre barna, sier Smiseth, leder i langrennsavdelingen i Hommelvik idrettslag.

– Etter at nyheten har sunket inn, sitter vi også med av "hjelp – hvordan skal vi fylle hullet etter Jostein", sier Smiseth.

– Jostein Øwre var aktiv skiløper helt siden ungdomsårene. Han holdt bra nivå og var blant annet med på kretslaget i Sør-Trøndealg skikrets. Han deltok i NM, både som junior og senior. Etter at en aktiv karrieren var over, gikk han rett over i en trenerrolle, forteller Smiseth.

Et ja-menneske

– Han deltok som funksjonær, han har vært trener og han har vært leder i langrennsavdelingen i tre år. Nå var han leder i markedsavdelingen, sier Smiseth.

Han forteller at Øwre i 2015 ble tildelt æresmedalje for sin mangeårige innsats i langrennsavdelingen. Dette skjedde da Hommelvik idrettslag arrangerte junior-NM i ski, hvor Øwre var sentral.

– Som person var han et ja-menneske, blid og utadvendt, med en stor bekjentskapskrets. Han sa aldri nei, men stilte alltid opp.

Smiseth sier at Jostein Øwre har vært en del av langrennsavdelingen i Hommelvik idrettskag, fra guttedagene og helt fram til nå.

– Det vil merkes at han er borte. Det er et stort hull å fylle etter ham, sier Smiseth.