Straffesaken etter øksedrapet i Lånke i fjor sommer ble avsluttet i Inntrøndelag tingrett onsdag.

Aktoratet ba om 14 års fengsel for den hovedtiltalte 29-åringen, og 12 års fengsel for den medtiltalte 33-åringen etter drapet på 23 år gamle Laimutis Aleksinas fra Litauen.

29-åringen hadde noe på hjertet like før retten ble hevet.

– Jeg vil si unnskyld til alle som jeg har voldt smerte. Unnskyld, sa han med gråtende stemme.

Strafferabatt

Forsvarsadvokat til den hovedtiltale 29-åringen, Tore Angen, mener hans klient må få lavere straff enn 14 års fengsel.

– Et par år lavere, 11-12 år, vil være i tråd med rettspraksis. Her finnes det formildende omstendigheter. Min påstand er at han må anses på mildeste måte, sa Angen i sin prosedyre onsdag ettermiddag.

29-åringen ba sin forsvarsadvokat om å prosedere kun på straffeutmåling, ikke skyld. Tore Angen kom inn på temaet strafferabatt.

– Han erkjenner straffskyld og tar ansvar for det han har gjort. Det skal telle. Han tilsto etter eget initiativ i politiavhør den 3. februar, og har fastholdt det her i retten, sa Angen.

Angen nevnte også at retten må vurdere bevisførselen.

– Selv om han har tilstått, så må retten vurdere alle bevis, og det samlet sett, for å dømme ham. Retten må være overbevist om at det er han som har slått med øksa, sa Tore Angen.

Ber om full frifinnelse

Forsvarsadvokat til den medtiltalte 33-åringen, Christian Wiig, ber om full frifinnelse for sin klient.

– Vi må legge til grunn at drapshandlingen skjedde i løpet av tre minutter, som aktor viste til. Det finnes ingen bevis for at min klient har deltatt fysisk, eller stilt øksen til disposisjon, sier Wiig til Bladet.

Domsavsigelse i saken skjer i Inntrøndelag tingrett fredag 17. mars.

