Bob Dylan på norsk i Kimen mandag

Konsertarrangører er Stjørdal Mållag og Stjørdal bibliotek.

Det nye storverket til Tom Roger Aadland er gjendiktinga av Bob Dylan-albumet «Blonde on Blonde». På norsk har verket fått tittelen «Blondt i blondt».

Eit samla norsk kritikarkorps har tatt imot dette albumet med strålande kritikkar. Fredrik Wandrup i Dagbladet skreiv: «Suveren nynorsk utgave av Bob Dylan-klassiker» da plata kom ut. NRK P1 kåra plata til Årets album 2016.med følgjande kommentar: «Av og til kommer det skiver som tar pusten frå deg, rett og slett fordi de er så intense og vakre».

«Blondt i blondt» inneheld klassiske perler som «I Want You» (Eg må ha deg), «Just like a Woman» (Nett som ei kvinne), «Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues Again» (Sitje fast i Strileland med sentrumsblues i kveld) og «Sad-Eyed Lady of the Lowlands» (Sorgsame kvinne frå Jæren).

Tom Roger Aadland har gjesta Stjørdal bibliotek to gonger tidlegare. Det skjedde med ein presentasjon av den førre suksessgjendiktinga av Bob Dylan-musikk, «Blod på spora» (Blood on the Tracks).

Tom Roger Aadland har òg gitt ut seks album med eigne tekstar og eigen musikk, m.a. «Det du aldri sa» og «Rapport frå eit grensehotell».