- Jeg sitter ikke med føttene på bordet

Paret lever i utgangpunktet etter tradisjonelle kjønnsrollemønster. Men det er Mona som må fikse både tyngre og lettere løft i hverdagen når Jonny er på arbeid på Rena.

Ekteparet Nordli Strand bor i Stjørdal. Mona er fra Meråker og Ole Jonny kommer fra Os i Østerdalen. Ole Jonny jobber i forsvaret på Rena og er hjemme sammen med familien stort sett bare i helgene. Akkurat nå er han hjemme på Stjørdal i pappapermisjon sammen med sønnen Johannes på ti måneder. De er også foreldre til tre år gamle Sondre, og hjemme i Husbyåsen bor også hundene Cherrox og Charmy.

Travle dager

Mona driver bedriften Naprapat Nordli As. I tillegg arbeider hun i en mindre stilling hos Natre i Meråker. I hverdagen skal hunder skal luftes, barna skal levers i barnehagen og mor skal på jobb – det blir travle morgener for Mona når Ole Jonnys pappapermisjon er over om noen uker.

– Akkurat nå er det luksus. Ole Jonny lager gjerne middag til jeg kommer hjem. Men i vår vanlige hverdag må jeg gjøre alt. Vi har likevel en ganske tradisjonell kjønnsrollefordeling her hjemme. Det er Ole Jonny som skifter til vinterhjul og snekrer ny utebod. Selv om jeg gjerne klipper plena, så er det Ole Jonny som tar det tyngste arbeidet her hjemme, forteller Mona.

Mødre og fedre

Ifølge SSB brukte mødre med barn fra 0-6 år i 2010 i gjennomsnitt to timer hver dag til husarbeid, mens fedre med barn i alderen 0-6 år bruker i gjennomsnitt en time og seks minutter på husarbeid.

Mødre bruker fremdeles mer tid til husholdsarbeid og mindre tid til yrkesarbeid enn fedre, men fedre har tatt et stort steg opp på innsatsfronten siden 1980. Da brukte de rundt 42 minutter daglig på husarbeid.

Tradisjonelt

Mona og Ole Jonny har begge vokst opp i familier der arbeidsfordeling var tradisjonell. Mor lager mat, og far fikser bilen. Selv har de ikke tenkt noe særlig over hvordan de løser hverdagen.

– Jeg sitter jo ikke med føttene på bordet når jeg er hjemme i helgene. Jeg tørker gjerne støv og støvsuger. Men vi prøver å prioritere å være sammen som familie i helgene også, forklarer Ole Jonny.

Skifte dekk

Bevisst lar de treåringen hjelpe til både med gjøremål som å dekke på bordet eller å tømme oppvaskmaskina. Guttene skal oppdras til å hjelpe til.

– Jeg kan skifte dekk på bilen, likevel blir jeg glad for at Ole Jonny tar den jobben. Men jeg venter ikke til han kommer hjem om det er tomt for vindusspylerveske altså.

– Synes du det er områder i samfunnet det ikke er likestilling i dag Mona?

– Jeg ser jo at det for eksempel finnes toppstillinger i næringslivet der kvinner ikke kommer til. Selv har jeg ikke fokusert på kjønn når jeg har ansatt folk i min bedrift. Jeg tror det er enklere for kvinner å være bedriftsleder i dag enn det var for noen år siden. I dag er det mere tilrettelagt. I tillegg trengte ikke kvinner å være ute i arbeid før i tida i like stor grad som nå. I dag må som oftest både kvinner og menn ut i arbeid for å tjene penger til boliglån og familieøkonomien.

Ole Jonny arbeider på en mer mannsdominert arbeidsplass. Han synes likevel ikke det preger jobben.

– I dag er det kjønnsnøytral sesjon og det er en del damer i Forsvaret nå. Vi skal snart få en kvinnelig sjef i mitt kompani, og det tror jeg ikke blir noe annerledes enn å ha en mannlig sjef.

Tid for jentetur

Selv om det er travel hverdag med bleieskift, mathandel, lek og arbeid er det rom for sosiale avbrekk i form av både venninneturer og fotballhelg i London. Om ikke lenge er det mor som skal på sporty jentetur til Lillehammer og skirennet Ingalåmi.

– Det går helt greit, forsikrer Ole Jonny.

- Det eneste er at det tar litt lengre tid å legge minstemann når Mona er borte. Ellers skal vi greie oss bra, sier far.