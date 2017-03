Krever strenge fengselsstraffer

23 år gamle Laimutis Aleksinas fra Litauen ble drept med øks ved en båplass i et skogholt på Frigården i Lånke natt til lørdag 9. juli i fjor. Til sammen fire litauere var samlet til et festlig lag. Drapet skal ha skjedd en gang mellom klokka 01 og 02.30, ifølge tiltalen.

En 29 år gammel mann er tiltalt for forsettlig drap, mens en 33-åring er tiltalt for medvirkning til forsettlig drap.

Straffesaken startet i forrige uke, og ble avsluttet i dag, onsdag.

Påstand

Aktor Jarle Wikdahl er nå ferdig med sin prosedyre. Han la ned påstand om følgende:

29-åringen dømmes til 14 år i fengsel.

– Drapet ble begått på en brutal måte, med gjentatte øksehugg mot nakken til en person som den tiltalte på forhånd hadde skadet. Hendelsen pågikk over tid, og det var ingen impulshandling. Tiltalte tilkalte ikke umiddelbar hjelp, og åstedet bar preg av at det var brukt tid til rydde opp og skjule spor. Tiltaltes skylderkjennelse har ingen betydnig for straffeutmålingen, sa Wikdahl i sin prosedyre.

33-åringen dømmes til 12 år i fengsel.

– Tiltalte hadde både tid og anledning til å gripe inn. Han er fysisk overlegen 29-åringen, og jeg mener retten kan legge til grunn at han kunne grepet inn. Det var ikke den store handlingen han hadde trengt å foreta seg, ved å motvise det 29-åringen har tenkt å gjennomføre, sa Wikdahl.

Aktor nevnte også at begge tiltalte skal dømmes som om de var edru.

Etter hans oppfatning er det ingen tvil om at det er 29-åringen som utførte drapshandlingen.

– Motivet er uforståelig. De var gode venner, sa Jarle Wikdahl.

Tårer i øynene

Moren til avdøde Laimutis Aleksinas, Judita Aleksiuniene, satt med tårer i øynenen under aktor Jarle Wikdahls prosedyre. Hennes samboer, Sergey Skvirba, satt ved siden av henne og noterte.

Judita Aleksiuniene har hatt noen tøffe dager i retten.

– Han var mitt eneste barn og min framtid. Nå har jeg mistet alt. Det var aldri noe trøbbel med ham, og han var et vidunderlig barn, sa hun til Bladet i forrige uke.

Moren fortalte også at den tiltalte 29-åringen hadde et nært forhold til familien og sønnen.

– Det var tøft å treffe hovedtiltalte. Han er en gutt som har vokst opp i nabolaget vårt i Litauen, og som har vært omgangsfamilie med oss i oppveksten, sa Judita.

Husker lite

Da straffesaken i Inntrøndelag tingrett startet i forrige uke, erkjente den tiltalte 29-åringen straffskyld på drapet på kameraten.

Forklaringen hans fra vitneboksen i retten bar preg av hukommelsestap. Han husket bare små episoder fra kvelden og natta, ettersom han var veldig beruset. Klokka 07.35 neste morgen hadde han en promille på 1,56 i blodet.

29-åringen forklarte at han tok en slags stokk, som er laget av tre, og slo avdøde med den én gang.

– Jeg er helt sikker på at jeg slo en gang. Og i dag vet jeg at det var en øks, ikke en stokk, sa han i retten.

Han husker ikke mye av slåsskampen med den avdøde 23-åringen, men hevder at han fikk et slag av den medtiltalte 33-åringen på et tidspunkt. 29-åringen skal ha bedt 33-åringen om å ringe etter ambulanse da han våknet opp ved bålplassen, og så at 23-åringen lå livløs på en benk.

Medvirkning

Den 33 år gamle mannen fra Litauen er tiltalt for medvirkning til drap. I tiltalen står det at 33-åringen hentet en øks, og plasserte den tilgjengelig for 29-åringen. «Foruten å fremskaffe øksen var han til stede under hele hendelsesforløpet, og iverksatte ingen tiltak for å bringe voldshandlingene til opphør, selv om det var tid og anledning til det».

Han svarte nei på skyldspørsmålet da straffesaken startet i forrige uke.

Også 33-åringen husker svært lite av det som skjedde den skjebnesvangre natta. Klokka 10 neste morgen hadde han en promille på 1,77 i blodet.

Han forklarte at han på et tidspunkt skal ha sovnet, eller «stupt» som følge av for mye alkohol. Da han våknet opp et sted på gresset ved bålplassen, så han den avdøde 23-åringen lå over benken, og at det var mye blod overalt.

33-åringen nektet for at han plasserte øksa tilgjengelig for 29-åringen, og dermed ga han muligheten til å bruke denne gjenstanden.

Mobiltelefonen hans er sporløst borte, og har forskjellige versjoner av hva som kan ha skjedd. Han nevnte blant annet at den kan ha blitt brukt til filmopptak den aktuelle natta.

33-åringen hevdet også i sin forklaring at 29-åringen tilbød å betale han 5.000 kroner pr. måned under soning, hvis han tok på seg skylden for drapet alene.

Kronvitne

En 48 år gammel mann fra Litauen var siktet og satt en periode varetektsfengslet under etterforskningen etter drapet. Senere ble saken mot ham henlagt. Mannen var til stede på det festlige laget i skogholtet.

48-åringen pekte ut den medtiltalte 33-åringen som sterkt delaktig i det som skjedde. I sitt vitnemål forklarte han at han forsøkte å stoppe et slagsmål mellom den tiltalte 29-åringen og den avdøde 23-åringen. Han forklarte også at 33-åringen hentet en øks og plasserte den ved bålplassen.

Etter at 33-åringen skal ha knyttet nevene mot ham og ba ham komme, ble han redd og gjemte seg bak noen trær. Etter en stund snek han seg tilbake, men da så han ingen på stedet. Men han hevdet at han så noe mørkt ligge på benken. Da skal han ha løpt mot hovedveien og hjem til leiligheten i Stjørdal sentrum. Der ble han senere pågrepet sammen med en annen litauer, en 43 år gammel mann.

48-åringen er blitt aktoratets kronvitne.

– Han har avgitt en detaljert forklaring, både i politiavhør og i retten. Han framstår etter mitt syn som troverdig. Det underbygges med at vi har sjekket at hans forklaringer stemmer, sa aktor Jarle Wikdahl i sin prosedyre onsdag formiddag.

Sjåfør

43-åringen var sjåfør denne kvelden og natta. Han har forklart at han kjørte fra 33-åringens bolig rundt klokka 00.30 natt til lørdag 9. juli, og kjørte hjem til sin bopel i Stjørdal sentrum.

43-åringen var siktet og satt en periode varetektsfengslet under etterforskningen. Senere ble saken mot ham henlagt.