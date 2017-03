Skylder over 100 millioner kroner

Høsten 2015 og våren 2016 ble byggefirmaene Modulhus Norge AS og Byggsynk AS på Sveberg slått konkurs i Sør-Trøndelag tingrett. Siden har morsselskapet Sveberg Industrier AS og ytterligere fire datterselskaper lidd samme skjebne.

Harald Loe-Olsen er registrert som styreleder i alle selskapene.

Utestående lønn

Bostyrer Stein Knut Tonning i advokatfirmaet Arntzen de Besche har valgt å se på dette som et konsern med en nærstående selskapsstruktur.

Nå er bobehandlingen ferdig, og bostyrer har levert sluttinnberetning for alle boene.

De konkursrammede selskapene har oppgitt som formål å drive med salg av bygningselementer og hus, samt eiendoms- og prosjektutvikling i Midt-Norge. Mellom 40 og 50 ansatte – i hovedsak polske statsborgere – er berørt av konkursene. I forbindelse med behandlingen av sakene er det meldt lønnskrav til Nav Lønnsgaranti for over seks millioner kroner.

Bank største kreditor

Ifølge sluttinnberetningene fra bostyrer er det i alle boene anmeldt 361 krav på til sammen 119,5 millioner kroner. Største enkeltkreditor er Hegra sparebank med et samlet krav på 40 millioner kroner. Offentlig gjeld utgjør 5,7 millioner kroner, herunder en andel skattetrekk som tilhører det offentlige og de ansatte.

– Dette er den største konkursen vi har hatt i Malvik noensinne, hvis vi ser dette samlet, fastslår leder for skatteoppkreveren i Værnesregionen, Jan Erik Slind.

Han har utgjort kreditorutvalget i bostyret. I over et år har Slind, en revisor og fem advokater i Arntzen de Besche jobbet med bobehandlingen.

Lite å hente av verdier

Til Bladet opplyser Slind at det ikke var verdier å finne i konkursboet.

– Det var noen motorvogner i et av selskapene som ble solgt, men det vil ikke bli dekning til kreditorene her, sier han.

Ifølge sluttinnberetningene pekes det på flere årsaker til konkursene. Det konkluderes blant annet med at regnskapsføringen og den interne styringen har vært av svært dårlig kvalitet og dårlig egnet for økonomisk oppfølging.

– Vi ser at man har overført byggeprosjekt og ansatte i nye selskap i forkant av konkursene. En konsekvens av det er at det har vært mulig å drive dette såpass lenge, sier Jan Erik Slind.

Anmeldt

Bostyret har i sin innberetning tatt opp en rekke forhold som kan være straffbare.

– I to av selskapene er det ikke gjennomført og innbetalt skattetrekk i henhold til regelverket, sier Slind.

Bokføringen og flere andre brudd på lovbestemmelser vil bli anmeldt av bostyret.

– Herunder har man også sett på drift for kreditors regning gjennom ubetalt skatt og avgift, sier Slind.

På bakgrunn av dette har også bostyret begjært konkurskarantene for styrelederen.

Kjenner seg ikke igjen

Bladet har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Harald Loe-Olsen uten å lykkes.

Overfor Adresseavisen (for abonnenter) avviser styrelederen kritikken fra bostyret, men erkjenner at han er ansvarlig for selskapene.

Styrelederen sier til avisa at han ikke kjenner seg igjen i størrelsen på kravene mot selskapene, og at han har betalt skattetrekksmidler av egen lomme.

– Jeg kjenner jeg meg ikke igjen i tallene. Det var en hel del verdier i selskapene også, så hvis man tar med pantesikrede lån, så kanskje kommer man opp i slike summer, sier han til Adresseavisen.