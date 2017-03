– Sitter fortsatt igjen med mange spørsmål

Aktoratet går inn for 14 år og 12 år i fengsel for de to tiltalte etter drapet på 23 år gamle Laimutis Aleksinas i Lånke i fjor sommer.

23-åringen ble drept med øks ved en båplass i et skogholt på Frigården i Lånke natt til lørdag 9. juli i fjor. Til sammen fire litauere var samlet til et festlig lag.

En 29 år gammel mann er tiltalt for forsettlig drap, mens en 33-åring er tiltalt for medvirkning til forsettlig drap. Straffesaken ble avsluttet i Inntrøndelag tingrett onsdag.

– Voldsom belastning

Moren til avdøde Laimutis Aleksinas, Judita Aleksiuniene, satt med tårer i øynenen under hele onsdagen. Hennes samboer, Sergey Skvirba, satt ved siden av. Bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad forteller at de etterlatte på generelt grunnlag synes at straffenivået i Norge er for lavt.

– De er av den oppfatning i denne saken også, sier Kjeldstad til Bladet.

Moren har hatt en stor påkjenning i løpet av den sju dager lange straffesaken.

– Det har vært en voldsom belastning. Men hun hadde et behov for å følge saken, og få mest mulig svar på hva som skjedde med sønnen, sier Ingunn Kjeldstad.

– Har hun fått svar?

– Jeg tror hun fortsatt sitter igjen med mange spørsmål. Hun har heller ikke fått avklart hva som var motivet for drapet. Hun forstår nå at hun ikke vil få svar på det.

Bistandsadvokaten fremmet et oppreisningskrav på vegne av moren til avdøde på 200.000 kroner. Det blir opp til retten å vurdere om kravet skal være høyere. I tillegg har hun fremmet et krav på økonomisk tap på 37.000 kroner.

– Krevende sak

Aktor Jarle Wikdahl ble koblet på og orientert om drapssaken i Lånke i slutten av juli i fjor.

Han har også deltatt i enkelte møter med etterforskningsledelsen underveis.

– Dette er en svært alvorlig sak der ingen av de tiltalte har gitt noen forklaring til hendelsesforløpet vi legger til grunn, sier Wikdahl til Bladet.

Det har vært en omfattende etterforskning siden drapet skjedde.

– Enhver drapssak, som i utgangspunktet ikke har en kjent gjerningsmann, er en krevende sak, understreker Wikdahl.