– Vi er bekymret for sikkerheten

Maichen Hansen i Hauganvegen er nærmeste nabo til det uoversiktlige og trafikkfarlige fotgjengerfeltet i Malvik sentrum.

Hansen er bekymret for sikkerheten, og spør hvem som har ansvar for å utbedre forholdene for barn og voksne som må krysse den sterkt trafikkerte fylkesveien for å komme over til og fra gang- og sykkelveien i enden av Hauganvegen i Malvik sentrum.

Usikker overgang

Med skolebarn som må krysse fylkesveien via det noe uoversiktlige fotgjengerfeltet, er Maichen Hansen sammen med flere foreldre opptatt av at noe må gjøres for å sikre fotgjengerne bedre.

– Enden av Hauganvegen er en bratt grussti som kommer direkte ut i kjørebanen der fotgjengerfeltet er. En støyvoll, et stort løvrikt tre og hekk gjør det svært vanskelig for bilistene som kommer vestover langs fylkesveien å oppdage fotgjengere før de står i veikanten. Dette oppleves som en svært usikker fotgjengerovergang, mener Maichen Hansen.

Hvem har ansvaret?

– I september i fjor tok jeg kontakt med Malvik kommune for å høre hvem jeg burde kontakte. Den henvendelsen fikk jeg aldri noe svar på, og lurte på om det var riktig epostadresse og om den var mottatt. Nå i slutten av februar, etter å ha skrevet om dette på Facebook, ble jeg kontaktet av Anne S. Mostervik som oppfordret meg til å sedne eposten på nytt. Da fikk jeg svar om at det er Statens vegvesen som er ansvarlig for sikkerheten langs fylkesveien og gangfeltet, og at min henvendelsen var videresendt dit, forklarer Hansen.

– Det jeg ønsker svar på er om vi som huseiere med eiendom som grenser mot fylkesveien og stien i Hauganvegen, har noe ansvar for å rydde. Eller er det kommunen og vegvesenet som har ansvar for at sikkerheten er best mulig for dem som bruker det oppmerkede og skiltede fotgjengerfeltet, spør Maichen Hansen.

Utvalg for trafikksikkerhet

Som politisk valgt medlem av kommunens trafikksikerhetsutvalg er Anne S. Mostervik (Ap) spesielt opptatt av at sikkerheten ivaretas.

– For innbyggerne i Malvik har kanskje trafikksikerhetsutvalget vært lite synlig de siste årene. Tidligere var det eget utvalg for trafikksikkerhet, mens det fra 2014 er en del av utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam). Vi har trafikksikkerhet som egen post på så godt som alle møtene våre, sier Mostervik.

– Som ombud for alle som bor i Malvik ønsker jeg at flest mulig tar kontakt enten med oss som er folkevalgte politikere, eller til administrasjonen i kommunen. En henvendelse til kommunens postmottak blir videresendt til rette vedkommende, og slike henvendelser kan gjerne sedenes med kopi til en av oss politikere slik at vi blir kjent med saken, sier Mostervik.

– Blant de mest aktuelle sakene som gjelder trafikksikkerhet er denne fotgjengerovergangen her i Hauganvegen. Ellers har jeg fått henvendelser om at det kjøres med høy hastighet i boligområder på Sveberg, noe som vi formidler videre til politiet. Fotgjengerfeltet på Hommelvikhøgda har vært en gjenganger som det fortsatt må jobbes med for å utbedre. Og på Vikhammer er det noen snarveier barn og voksne benytter og som kan gjøres med sikre ved kryssing av fylkesveien. Ellers er gangfeltet ved Malvik videregående skole noe som har vært tatt opp av flere, sier Anne S. Mostervik.