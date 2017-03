Feststemt 8.mars-markering

– Likestillingsfanen skal fortsatt holdes høyt i Malvik.

Det sa Liv Aksnes da hun sammen Anne Lise Fagerheim åpnet årets 8.mars-arrangement.

Det ble en festkveld med plass til både skjemt, alvor og kvinnelig engasjement da det onsdag var duket for markering av den internasjonale kvinnedagen på Cafe Rampa i Hommelvik.

Humor og levd liv

Mennene glimret med sitt fravær, men til gjengjeld hadde damene funnet veien til årets arrangement i hopetall, til stor glede for arrangørene.

– Denne dagen har ikke kommet gratis, og det er en grunn til at vi har den, innledet Else May Botten; stortingsrepresentant (Ap) fra Møre og Romsdal som var invitert inn som hovedtaler for dagen. Med mye humor bød politikeren på seg selv og delte historier fra eget liv på en ujålete og likefrem måte som ble varmt tatt imot av tilhørerne.

Musikk og lyrikk

I tillegg ble det mange kulturelle godbiter utover kvelden. Blant dem var artisten Therese Ulvan og Malvik-søstrene Elisabeth og Ellen Rabben som sto for nydelig musikk mens Lise Anna Øwre fremførte friske lyriske fraspark før pause. Den yngre garde var også representert med jentetrioen Triple A som fremførte sin egenkomponerte låt “Det er høst” til stor anerkjennelse.

Etter pausen fortsatte feiringen med blant annet humoristiske innslag fra Kvitter fra Knotten, flere appeller samt internasjonale innslag fra scenen på Rampa.