Morten Welde i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening reagerer skarpt etter at Erik Fløan (H) fra Stjørdal vil åpne for kraftutbygging i flere vassdrag.

- Når en representant for kommunens tredje største parti viser en slik holdning til de aller siste restene av inngrepsfrie vassdrag, så er det skuffende, men dessverre ikke overraskende, sier Welde.

Vil åpne flere elver for utbygging Erik Fløan ønsker å åpne flere elver for vannkraftutbygging når han reiser til Høyres landsmøte.

Vernet

Mellom 1973 og 2009 har Stortinget vernet 389 elver mot vannkraftutbygging. Stjørdalselva er ikke vernet, men Sona og Forra er det.

Høyre-politiker Erik Fløan fra Stjørdal varslet nettopp at han vil åpne for kraftutbygging i flere vassdrag. Dette er en av sakene Fløan vil ta med seg til Høyre-landsmøtet.

- Høyre har mange politikere med klokskap og livserfaring. Jeg håper at forslaget fra Fløan er et uttrykk for ungdommelig overmot, og at det vil bli avvist av partiets landsmøte, sier Morten Welde.

Tar diskusjonen

- I Norge er vi heldige. Vi er godt forsynt med utslippsfri energi, og vi produserer langt mer strøm enn det vi benytter selv. Kraftoverskuddet eksporteres til andre land, sier Welde.

- Å hevde at denne kraftproduksjonen er «ren», er imidlertid unøyaktig. Vassdragsregulering og annen kraftproduksjon har kostnader i form av at biologisk mangfold og inngrepsfri natur blir ødelagt. Det har vi spesielt fått erfare i Stjørdalselva, der regulanten, NTE, er idømt erstatningsansvar i to rettsinstanser for den skaden reguleringen påførte elva og laksefisket. Senest i 2013 ble deler av elva tørrlagt etter at man gikk tom for vann i magasinene i Meråker. Gytegroper ble ødelagt, og lakseyngel døde. Det fikk NTP en millionbot for, sier Morten Welde.

Trussel lokalt?

- Utgjør Fløans initiativ noen trussel lokalt?

- Ja. Hvis dette skulle bli gjeldende politikk, er det fare for at både Forra og Sona kan bli lagt i rør, at anleggsveger blir bygget innover fjellet, myrområder demmet opp og milelange kraftgater bli anlagt. Da vil noen av de mest unike naturområdene vi har i stjørdalsområdet kunne bli omgjort til industriområder.

Skuffende

Folk som er engasjert i laksefiske i Stjørdal, har gjentatte ganger forsøkt å øke det lokalpolitiske engasjementet for elva. Det syne Welde at de i liten grad lykkes med.

- Når en representant for kommunens tredje største parti viser en slik holdning til de aller siste restene av inngrepsfrie vassdrag, så er det skuffende, men dessverre ikke overraskende. Etter hundre år med kraftutbygging har to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. De siste restene skal vi la være i fred, sier Welde.

Kamp for villaksen

I Stjørdal har jeger- og fiskerforeninga til stadighet pekt på skader og ulemper vassdragsutbyggingen har påført Stjørdalselva.

Elveeierne har også våknet. Organisasjonen Norske Lakseelver ansetter nå en person som skal jobbe dedikert med vannkraft-situasjonen for å ytterligere forsterke kampen for å redde villaksen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Norske Lakseelver organiserer grunneiere og forpaktene foreninger i 85 norske lakseelver. De har markert seg som en markant stemme for villaksen. De ruster seg nå til kamp mot nye inngrep som kan true lakseelvene.

Konsesjoner revideres

Fram til 2022 kan vilkårene for ca 430 kraftkonsesjoner kunne tas opp til revisjon. Konsesjonene fordeler seg på til sammen 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt. Mange av disse er lakseelver.