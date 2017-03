Nå er den gamle jernbanebrua borte!

Arbeidet med å fjerne den gamle brua begynte i midten av februar, og torsdag var siste rest av den gamle brua borte.

Den gamle brua ble bygget mellom 1898 og 1902 og er nå demontert i sin helhet.

Jernbaneverket besluttet å rive fundamentene på den gamle jernbanebrua, slik at isen lettere slipper forbi.

Forskning

Tjenestetiden til den 114 år gamle brua er imidlertid ikke over med dette.

Ett av spennene og andre deler av brua skal i forskningens tjeneste. Det er professor Anders Rønnquist ved NTNU som skal koordinere forskningen. Her skal både studenter, forskere og andre ved Sintef og NTNU delta.

Forskningsprosjektet er planlagt å ta inntil 10 år.

Målet er å teste brukonstruksjonen for å se hvor mye belastninger denne konstruksjonen faktisk kan tåle over en periode på godt over 100.

- Jernbanen har over tusen bruer som er bygd før 1960, så dette er viktig informasjon, sier Stig Herjuaune i et tidligere intervju med Bladet.

Et monument

Et bruspenn skal stå på en betongklosse ved siden av elva, hvor det blir gjenstand for forskning. Klossen på 40 meter ganger 8,5 meter ganger to står tyve meter inn på elvebredden på et område mellom Stjørdalselva og Hell stasjon.

- Det blir jo som et slags monument over gammelbrua dette, og kommer til å bli veldig fint når alt er lagt til rette. Passasjerer på jernbanen vil se brukaret når de passerer, har NTNU-professoren Rønnquist tidligere uttalt til Bladet.