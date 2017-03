Nordenfjeldske selger Værnes-baserte Helitrans

Helitrans AS er en av Norges største helikopterselskap med hovedbase på Trondheim lufthavn Værnes.

Selskapet ble etablert i 1990 og var fram til 2011 eiet av Det Nordenfjeldske Dampskibselskab AS, hvor Reitangruppen AS og "BOA - Gruppen" hver hadde en delt eierandel til selskapet.

Bygger ned sin helikopteraktivitet

I 2011 ble alle aksjene overtatt av "BOA" ved Ole T. Bjørnevik, som siden har drevet selskapet som et datterselskap inn under Nordenfjeldske Luftfart AS, et indirekte heleid datterselskap av Taubåtkompaniet AS - "BOA-Gruppen".

- Som et ledd i konsolideringen av sine skipsfartsaktiviteter, har BOA vedtatt å bygge ned sin aktivitet innenfor helikoptersegmentet, og i den anledning nå inngått avtale med Røysi Invest AS ved Oddvar Røysin, om overtagelse av alle aksjene, og den videre drift av Helitrans AS, skriver selskapet i en pressemelding.

Overtar 12 helikoptre

I pressemeldingen kommer det fram at Nordenfjeldske Lufthavn AS i sitt eie har i alt 12 helikoptere som er og har vært i en innleieavtale med Helitrans. Dette innleieforholdet vil vedvare, men slik at det er truffet avtale om at Helitrans og den nye eieren over tid har anledning til å overta helikopterene.

Hovedbase på Værnes

Helitrans er en landsdekkende leverandør av helikoptertjenester og tekniske tjenester. Selskapet har hovedbase på Trondheim Lufthavn Værnes i Stjørdal, og har i tillegg avdelingsbaser på Kjeller, i Narvik, Tromsø, Alta, Haugesund og Sandefjord/Torp.

Selskapet har i løpet av 2016 operert i alt 17 helikoptre og salgsinntektene var i fjor på 102, 5 millioner kroner.

- Det er fortsatt positive tegn i markedet for helikoptertjenester, særlig innen energi- og telekombransjen, skriver selskapet i pressemeldingen.

Selskapet har per i dag 60 medarbeidere.

- Ambisjoner om vekst

Den nye eieren Røysti Invest AS og eieren Oddvar Røysi er hovedsaklig forankret til Egge Gård på Hønefoss. Konsernet har investert i et betydelig antall nye Airbus helikoptre. De vil nå gå inn i flåten til Helitrans AS, som dermed vil disponere en moderne flåtepark på i alt 18 helikopterenheter og dermed fremstå som det helikopterselskap i landet som disponeres en tilnærmest størst og mest moderne flåtepark, står det i pressmeldingen.

- Som ny eier av Helitrans AS, har Røysi ambisjoner om kraftig vekst av selskapet og forventer allerede inneværende år en betydelig økning av så vel omsetning som reslutat, ifølge pressemeldingen.