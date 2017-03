Fikk bøter på bussen

Denne uken har Statens vegvesen gjennomført en landsomfattende kontroll av beltebruk i buss. I Nord-Trøndelag stanset kontrollørene 22 busser og sjekket 217 passasjerer.

Til Trønder-Avisa sier Vegvesenet at resultatet var oppløftende.

- Vi fant bare fire passasjerer som ikke hadde på beltet da vi kontrollerte bussene. Det er bedre enn hva vi hadde fryktet, og det er tydelig at folk er blitt flinkere til å bruke sikkerhetsseler i buss, sier Steinar Vist som er kontrollør hos Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.

De fire som hadde glemt å bruke beltet fikk 1500 kroner hver i gebyr.

Bussene som ble stanset var såkalte klasse-3-busser som for eksempel turistbuss og flybuss. Vist sier at de også kommer til å foreta kontroller på skolebusser og bybusser etterhvert, og at han håper at resultatet blir like bra da også.