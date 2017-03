- Kjempebra at fraværet er mindre

Allerede etter første halvår viser det seg at fraværsregelen i videregående skole har stor effekt. Det synes elevene er bra, men de er kritiske til hvordan det fungerer i praksis.

– Den nye fraværsregelen var en kjempefin idé, på den måten at det ikke bare er å ta en time fri uten at det er helt nødvendig. Vi merker at det er mye mindre fravær. Selv «sparer» jeg på det jeg kan ha av «ugyldig fravær» til oppkjøringen, sier Malin Rolseth Skolmli (18) ved Helsefag vg2 på Ole Vig videregående skole.

Hosting og nysing

Men det er en del ulemper, påpeker Malin. I klassen sitter elever og hoster og nyser når de egentlig skulle vært hjemme.

– Mange familier har ikke råd til å gå til legen, eller anledning til å kjøre. Og vi ser at de strenge reglene er ekstra vanskelig for dem som sliter psykisk, sier hun.

Malin forteller at i hennes klasse er motivasjonen høy. Ingen har hoppet av eller strøket i fag.

–Det er ikke sånn at vi elever ikke vil gå på skolen, påpeker hun. Eline Stene (17) går reiselivslinja på Ole Vig, som er den eneste i Nord-Trøndelag.

– Det er vanskelig for elever som bor langt unna og må reise hjem til fastlege og tannlege. En legetime betyr en hel dags fravær, forteller hun.

I likhet med Malin sitter hun i skolens elevstyre. Begge elevene mener at det må gjøres noe med kravet om dokumentasjon, slik elevene slipper å løpe så mye til lege.

– Det er jo meningen at videregående skal være gratis. Det blir det heller ikke på denne måten, sier Malin og Eline.

–Betydelig

Nedgangen i dagsfraværet blant elever ved Ole Vig er redusert med 32 prosent første halvår sammenlignet med første halvår i fjor.

– Det er en veldig betydelig nedgang, og nedgangen her ved skolen er større enn snittet for Nord-Trøndelag, forteller rektor Odd Inge Strandheim.

Nedgangen ved de andre skolen i fylket er i snitt 25 prosent på dagsfraværet og 34 prosent på timefraværet.

– Hva kan det skyldes at nedgangen ved Ole Vig er større?

– Det handler om hvordan vi har håndtert det med nye rutiner for fraværsoppfølging, der vi er veldig tett på elevene. Ved starten av året hadde vi flere runder med å informere både elever og foreldre om de nye reglene.

Første halvår i 2016 hadde elevene ved Ole Vig et fravær på 4 dager. Første halvår i år var elevene nede i et fravær på 2,73 dager.

Timefraværet var på 9,45 timer i snitt per elev i fjor. I år er det nede i 5,88 timer.

Vil ha justeringer

Det har vært mye skepsis til de nye fraværsreglene for videregående. Nå viser det seg at reglene har en merkbar effekt på oppmøtet.

Rektor Odd Inge Strandheim er svært fornøyd med utviklingen. Han håper det fortsetter.

– Utfordringen er de små fagene. Med få årstimer er det fort å komme over 10 prosent fravær. Det skulle vært en høyere prosent for disse fagene. Ellers synes jeg det fungerer godt. Men vi bruker mye tid på det, og helsevesenet bruker mye tid på det. Det er mye arbeid å administrere det at elevene må levere inn dokumentasjon.

Fastlegene er de som må hjelpe elevene med å dokumentere sykdom.

– Det er litt meningsløst at de skal bruke tid på skoleelever med forkjølelse og influensa i stedet for andre pasienter. Hvordan vi skal løse det med dokumentasjon, må vi se på, sier Ole Vig-rektoren.

Nedgang ved Lukas vgs.

Lukas vgs. er en liten videregåendeskole i Malvik med ca. 150 elever. Der har også nedgangen i fraværet vært merkbar.

– Særlig i faget «påbygg» vg3 er nedgangen hele 45 prosent. Totalfraværet ved skolen har gått ned fra 10,8 til 9,4 prosent, og det er en nedgang på 13 prosent, sier avdelingsleder Nils Arne Flormælen.

Han synes det er positivt at det kom en ny regel, og at fraværet er redusert såpass mye.

– Vi var litt overrasket over at den nye regelen var såpass streng, men det måtte vel til. Det er en liten ulempe for elevene at de må gå til lege for å få dokumentert fravær. Vi regner vel med at det kan komme noen justeringer etter en innkjøringsperiode, sier Flormælen.

Lavest fravær i Meråker

– Vi har en nedgang i dagfraværet på 44 prosent, og vi har en nedgang på timefraværet på 52 prosent. Vi er jo en liten skole, så det er lettere å oppnå en stor nedgang. Nå har vi 188 elever, sier Jorun Åse Ringen, assisterende rektor ved Meråker vgs.

Meråker har den laveste fraværet i Nord-Trøndelag.

Hun sier hun er glad på elevenes vegne for at fraværet går ned.

– Det er jo først og fremst elevene som skal profittere på at de får med seg mer av undervisningen. Jeg er kanskje litt overrasket over at det er såpass høy nedgang. Om det skyldes fraværsregelen alene, eller om det har sammenheng med det vi gjør med fraværsoppfølging, er vanskelig å måle.

Tett på elevene

Meråker vgs deltar i et frafallsprosjekt, som kalles IKO (Identifisering – Kartlegging – Oppfølging.

– Fravær er jo en indikator på at her er det et eller annet.Vi har ukentlige kontroller på alt elevfraværet og tar kontakt med kontaktlærer som skal ta kontakt med eleven sin. Er det noe spesielt her nå? Er det noe vi må gjøre – tiltak vi må sette inn? Vi har hatt gode rutiner for oppfølging av det ugyldige fraværet før også, men nå jobber vi enda mer med det, sier Ringen.