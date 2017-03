Prestegårdshagen er i mål

- Det er med ydmykhet og respekt vi bringer prosjekt Prestegårdshagen videre inn i framtida, sa Stjørdal Museums leder, Sølvi Dalen Lauvsnes, under årsmøtet til Stjørdal Museums Venner.

En større tropp frivillige, med grønne fingre og snekkerkunnskap, har de siste 12-15 år sørget for at parken har vært gjennom en forvandling. Fortsatt står det majestetiske trær plantet i 1825, og parken framstår i dag som en av landets flotteste museumsparker, ifølge kjennere.

Én mann hedret

Det startet med en gjengrodd hage, og lite vitnet om en fordums park. Det har tatt mange år før prosjektet nå kan avsluttes. Det finnes ingen oppsummert oversikt over dugnadstimene som er lagt ned, men for de som kjenner utgangspunktet og ser resultatet, forteller det om en frivillighet uten sidestykke.

Mer enn noen annen har hagemann og tidligere kjøpmann Jon Jullum fra Hognesaunet kunnskap om innsatsen som ligger bak parkanlegget ved museet.

Hagekulturpris

Jullum har hele vegen vært den frivillige prosjektlederen. Han har ledet arbeidet for Stjørdal Museums Venner.

For arbeidet med hagen mottok Prestegårdshagen Det norske Hageselskaps Hagekulturpris i 2013.

Museumsbestyreren sier at den frivillige jobben som er gjort, neppe hadde vært mulig å gjennomføre innenfor museets drifts- og kompetanserammer. Hun mener det nå er naturlig at arbeidet med parken går over i en mer ordinær drift og vedlikeholdsfase.

Ei lang fortelling

Prosjektleder Jon Jullum ble spesielt hedret på årsmøtet i Stjørdal museums Venner for sin innsats for parken. Han fikk som takk et maleri med motiv fra parken, malt av meråkerkvinnen Brit Blæstervold.

–Det er kjempeflott, sier en glad Jullum, som snart fyller 80 år.

–Jeg er ikke helt god i beina. Men jeg er god til å krype på alle fire i bedene, sier han spøkefullt.

Langvarig dugnad

Jullum understreker at parken er et resultat av et stort dugnadsarbeid over lang tid. De har jobbet, men også hatt det fint og kameratslig.

Museumsbestyreren trekker også fram at Jullum har klart å knytte til seg fagkompetanse, tidligere studiekompiser som har bidratt med ekspertise på trær, busker og vekster. Dette har også resultert i at flere har gitt gratis vekster til parken.

Deler æren

– Det er mange som har æren for at parken framstår som den gjør. Mange skulle vært nevnt. Det var viktig at landskapsarkitekt Nils Flønes kom med som frivillig fra starten, og senere gartner Knut Stokke. Professorene Atle Håbjørg og Gunnar Jarle Sorte har også vært avgjørende for prosjektet som rådgivere og bidragsytere, sier Jullum.