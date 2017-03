Sjekk hvem som vil bli rektor ved disse skolene

Etatsjef oppvekst i Stjørdal Kommune, Ann Kristin Geving, har gode søkere til de to ledige rektorstillingene ved Stokkan og Halsen, men hun skulle gjerne hatt flere.

– Det er mange gode søkere, men helst hadde jeg sett at det var enda flere, sier Geving, under en pause i et ordinært rektormøte.

Pensjonister

Rektor på Stokkan ungdomsskole, Torger Aksnes og rektor ved Halsen ungdomsskole, Torgeir Størseth, blir pensjonister når skoleåret er over.

Ikke har de bare dette til felles, de kan begge se seg tilbake på 18 års rektorvirke ved sine skoler.

I sin periode fikk Aksnes en ny skole, mens Størseth har fått en oppgradering av bygningsmassen han styrer innenfor. Nå gir begge stafettpinnen videre.

Denne uke

Etatsjef Geving, sier at hun allerede i dag skal ha møter med hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, hvor de sammen vurderer de to søkerlistene, med tanke på om de her har søkere å gå videre med. Geving vil ikke kommentere listene ut over at det er gode søkere.

Det er åtte søkere på begge listene, navn som går igjen på begge, og flere lokale søkere.

Følgende vil bli rektor ved Halsen ungdomsskole

Marius Bjerkaas (39), Stjørdal

Ragnhild Vikan Skjevik (35), Oslo

Torbjørn Morset Størseth (41), Skatval

Anita Grimsrud (43), Trondheim

Rune Hanger (48), Malvik

Renate Nyborg Eikrem (41), Stjørdal

John Stene (55), Trondheim

Ola Indergård (46), Sjetnemarka

Følgende vil bli rektor ved Stokkan ungdomsskole

Marius Bjerkaas (39), Stjørdal

Ragnhild Vikan Skjevik (35), Oslo

Ove Einarsve (45), Stjørdal

Torbjørn Morset Størseth (41), Skatval

Anita Grimsrud (43), Trondheim

Rune Hanger (48), Malvik

John Stene (55), Trondheim

Ola Indergård (46), Sjetnemarka