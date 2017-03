– Fornuftig å legge drivstofflageret inni fjellet

Fredag ettermiddag hadde Hansen med seg stortingsrepresentant og partifelle Tor Andre Johnsen fra transportkomitéen sammen med Leif Arne Hafstad og Einar Almaas fra Frp i Nord-Trøndelag på befaring til Muruvik.

Muruvik er sammen med havna i Stjørdal et av to mulige plasseringssteder for det nye drivstoffanlegget som skal bygges for å forsyne både sivil og militær flytrafikk fra Værnes.

I Stjørdal er det sterk motstand mot et kjempemessig tankanlegg blant både folk og politikere. Et enstemmig kommunestyre avviser Stjørdal havn som etableringssted.

I Malvik er politikerne mer positive. Det gjelder særlig hvis drivstofftankene kan bygges inn i de enorme fjellhallene som allerede finnes inne i berget ved havna i Muruvik.

Forsvarsbygg jobber under tidspress med saken. Det haster med å få en stedsavklaring og komme i gang med byggingen av drivstofflageret. En årsak til det er at det skal gjennomføres en større NATO-øvelse i Midt-Norge neste år. Anlegget i Muruvik eller Stjørdal skal forsyne både sivil og militær flytrafikk på Værnes.

Det er Forsvarsbygg som utreder lager for flydrivstoff så nær Værnes som mulig. Flydrivstoffet kommer nå med tankbåter til Trolla i Trondheim.Her mellomlagres det i store tanker før drivstoffet sendes til Værnes med tankbiler. Det går et titalls tankbiler hver dag mellom Trondheim og Stjørdal med flydrivstoff.

Av miljømessige grunner vil Forsvaret ta drivstoffet direkte inn til Muruvik eller Stjørdal med tankbåter og mellomlagring i to store tanker. Drivstoffet skal føres videre til Værnes via rørledninger.

Forsvarsbygg skal levere sin innstilling til Forsvarsdepartementet i løpet av våren. Det er Stortinget som gir endelig klarsignal til bygging.

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen som sitter i transportkomitéen for Fremskrittspartiet, er i utgangspunktet enig med sine lokale partifeller.

– På meg virker det mest naturlig og formålstjenlig å bygge et anlegg for flydrivstoff inn i fjellet, sier Johnsen.

Han legger til at transportkomitéen ikke har denne saken til behandling. Johnsen vil derfor umiddelbart ta kontakt med Fremskrittspartiets representanter i forsvarskomitéen på Stortinget.