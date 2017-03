Nå kan du samle treningspoeng

Lillesand Treningsstudio kaster seg ut i en verdensomspennende kampanje for å bekjempe overvekt og inaktivitet.

– Det er første gangen vi er med på en slik type kampanje. Jeg håper det blir et stort engasjement slik at det blir en snakkis i lokalsamfunnet og at folk kommer og trener for en god sak. Jeg har virkelig trua, sier Øystein Lillesand.

«Let’s move for a better world» går av stabelen i tidsrommet 13.-31. mars. For fjerde året på rad arrangerer Technogym den verdensomspennende kampanjen. I fjor deltok 513 treningssentre fordelt på 21 land. 10 av dem var norske.

Samle poeng

– Alle som er medlemmer hos oss kan ta med seg gjester som får trene gratis i kampanjeperioden, forteller Lillesand.

Alt man trenger å gjøre er å laste ned en app ved navnet

«Mywellness», lage seg en bruker og melde seg på utfordringen.

– Det handler om å samle moves, eller poeng om du vil. Det gjør du ved å sykle på spinningsykler og løpe på ei mølle. Jo mer motstand du har på spinningsykkelen, jo mer poeng samler du, forklarer Øystein Lillesand.

Han legger til at alle gjestene får bruke treningssenteret fritt så lenge de donerer poeng.

– Vi vil bidra i lokalmiljøet, og vi synes denne kampanjen er fin. Vi har et globalt fedmeproblem og nå vil vi være med på å prøve og snu dette problemet. Hvis vi får nye medlemmer på treningssenteret som en del av kampanjen er jo det kjempebra, men først og fremst gjør vi dette for en god sak. Alt er uforpliktende, understreker Lillesand.

Det blir laget en egen timeplan for de neste tre ukene.

Gir bort treningsutstyr

Technogym donerer treningsutstyr ved et visst antall poeng som samles på Lillesand Treningsstudio i kampanjeperioden. Én million poeng gir 2.500 kroner, tre millioner gir 30.000 kroner og ti millioner gir 100.000 kroner.

– Vi har valgt å gi treningsutstyret til Hommelvik ungdomsskole hvis vi oppnår nok poeng, sier Øystein Lillesand.