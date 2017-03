Skal forske i ungdommens ve og vel

For å få en bedre forståelse av ungdom i Stjørdal gjennomføres nå Ungdata-undersøkelsen blant alle ungdommer i kommunen.

Spørsmål om vold, familierelasjoner og mobbing er noe av det som dukker opp i undersøkelsen, som gjennomføres for andre gang i Stjørdal kommune.

- Dette er en 100 prosent anonym undersøkelse hvor ungdommer får svare på et bredt spekter av spørsmål om fysisk og psykisk helse, familierelasjoner, vennskap, fritid og mye mer, sier koordinator Kari M. Christensen i barne- og ungdomsenheten i Stjørdal kommune.

Hegra først

I løpet av de kommende ukene skal det samles inn svar fra så å si alle ungdommene i Stjørdal kommune. Alle ungdomskoler og videregående skoler skal være med i det storstilte forskningsprosjektet. Først ut er Hegra ungdomsskole. Vi treffer Joakim Stavne og Stian Hansen, begge niendeklassinger på Hegra.

- Vi tenker ikke så veldig mye over at det er forskning. Vi svarer vel det som er naturlig, sier Joakim og Stian.

Sammenligning

Kari M. Christensen forteller at undersøkelsen, som ble gjennomført for første gang i 2015 i Stjørdal, også er et interkommunalt samarbeid i Værnesregionen. Den skal dekke helheten i ungdommenes liv, og samtidig gis det rom for lokal tilpasning.

- Det som er spennende med resultatene vi får etter årets undersøkelse, er at vi nå kan sammenligne med 2015. For eksempel så vi at unge jenters psykiske helse var et sentralt tema, samt den lave debutalderen for alkohol.

Tror på ulikheter

Ungdommen selv mener det er forskjeller mellom skolene i kommunen, og at undersøkelsen kan bidra til å forstå ungdom litt bedre.

- Vi tror det blir litt forskjellige resultater ved de ulike skolene i Stjørdal, sier de to guttene.

- Vi tror nok kanskje Hegra kommer litt annerledes ut enn skolene i sentrum. Det er vel litt forskjell på bygd og by, avslutter Joakim og Stian.