Tvillinglam overvintret ute i skogen

Harald Flobergseter var kommet forbi fremre Almlivollen i Forradal da han plutselig hørte lyder fra skogkanten. En sped brekelyd som fra et lam. Han stoppet opp og lyttet, og sannelig hørte han lyden igjen. Og under noen trær i kanten av ei myr fikk han øye på en ungsau som nappet i lyngen, og som ellers så nokså bortkommen ut.

Den spreke pensjonisten byttet skistavene med mobilen og sporenstreks trykket han nummeret til lederen i Hegra sau og geiteavlslag, Egil Solem, som ble mildt sagt overrasket. Men der og da ble det bestemt at sauen skulle finnes, og hentes ned til bygda dagen etter.

Reddet

Torsdag formiddag dro en ekspedisjon på fire mann ut med to snøscootere, og med hunden Kaisa som passasjer.

Vel framme der sauene var observert så de spor etter to dyr. Sporene førte dem raskt til dyra, og ved hjelp av hunden ble de holdt på plass, slik at det var lett å fange dem.

–Hvilke sauer er dette og hvor hørte de hjemme?

–Det var et saulam og et værlam, svarer Harald Flobergseter. Hvor de hører hjemme er jeg ikke sikker på. Men det er ingen i dalføret her som bruker dette øremerket.

Rovdyr?

–Hvorfor er de ikke funnet før?

–Sauene gikk veldig spredt i fjor høst, og vi snakket om at det kunne vært rovdyr som hadde splittet flokkene, svarer Egil Solem.

–Dette må være to morløse som har tuslet for seg sjøl og ikke blitt funnet av saueleterne. To lam som går alene er meget vanskelig å finne. Man må nærmest snuble over dem for å finne dem, sier han

–Hvordan har de klart å overleve?

–De spiser kvister og lyng. Og i store deler av vinteren har ikke bekkene vært tilfrosne så de har funnet vann. De er ikke utmagret heller.

Saueleting i mars

Det er ikke første gangen at Harald Flobergseter finner dyr i fjellet etter beitesesongen. Men som han selv sier: Jeg har aldri vært på saueleiting i mars før! Og han fortsetter, men det var godt å kunne hente ned de to lammene i dag. Nå vil de få godt stell og noe bedre boforhold!

–Du skal gå Almlivola Rundt i helga. Ser du etter sauer i marka da også?

–Ja, jeg vil nok være oppmerksom på dyrelyder da også. Det kan være flere dyr som har overvintret i området. Sluttider er jeg ikke så opptatt av, men finner jeg et lam under ei gran vil det bli en meget vellykket skidag for meg, sier dyrevennen Harald Flobergseter og stryker et av lammene over hodet.