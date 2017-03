Utsmykking for to millioner til helsetunet

Hun er en av kunstnerne som er tatt ut til å være med på utsmykkingen av Hommelvik Helsetun.

To millioner

Det nye helsetunet har brukt to millioner kroner på utsmykking og kunst. Til sammen rundt hundre kunstverk er kjøpt inn. Sju kunstnere har fått direkte bestilling fra helsetunet. Mange av disse har lokale motiver og inspirasjon.

I tillegg har helsetunet kjøpt verk hos et tjuetalls kunstnere.

Nå har alle verkene kommet på plass. Det ble markert med en tilstelning på helsetunet fredag ettermiddag. Her var flere av kunstnerne til stede.

Fellesarealene

Kunstverkene er plassert rundt om i fellesarealer, stuer, trappeoppganger og korridorer i hele helsetunet.

Virksomhetsleder Åshild Johansen i Malvik kommune forteller at en liten andel av byggekostnadene på offentlige bygg skal settes av til utsmykking.

For Hommelvik Helsetuns del er det nå kjøpt inn verk for til sammen to millioner kroner. Til å velge ut kunstverk, har kommunen brukt Ingunn Myrstad som konsulent.

Lokale motiver

I prosessen har helsetunet gått ut til noen kunstnere og bestilt verker med Hommelvikmotiver. Andre verk er kjøpt inn fra både lokale kunstnere og andre.

Silje Ohren Strand er en av de lokale kunstnerne som har fått være med på å pryde veggene i Hommelvik Helsetun. Strand har levert to bilder som nå pryder veggene.

En ære

– Veldig artig at en amatørkunstner som meg også har fått lov til å være med og bidra, smiler hun.

Strand legger ikke skjul på at hun synes det er en ære å bli plukket ut til å være med på utsmykkingen av helsetunet.