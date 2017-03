– En må nøtt tida

– Det gjør at du holder oppmerksomheten på det som sies. Forskning viser at hjertefrekvensen roes.

Roer fotballnervene

Derfor lønner det seg også på fotballkamp, sier Eli Arnstad som er observert mens hun strikker stående i speakerbua på Fram stadion mens hun kommenterer.

Eli har mange gode argumenter for strikking, og synes slett ikke at det er noe å skjemmes for å ta med håndarbeid for eksempel inn i styrerommene.

– Ja, jeg strikker på møter. Ikke hvis det er mye som foregår eller jeg selv har en veldig aktiv rolle, men når jeg kan. En må nøtt på tida.

Gikk og strikket

– En av de første entreprenørene våre Nils Christian Hauge gikk rundt i Norges land og strikket. Det gjorde han for å utnytte tida. Han var en kristen og fant opp haugianismen, men han var også veldig opptatt av å skape ny næringsvirksomhet, sier Eli Arnstad.

Om noen lurer på om det stemmer med et image som framoverlent leder i næringslivet å ha strikketøy i fanget.

Babytøy

Ikke minst forteller nå 54 år gamle Eli Arnstad at hun synes strikking er veldig artig.

– Jeg strikker gjerne gensere, og nå skal jeg prøve å strikke til et kommende barnebarn, sier konsernbanksjefen fra Skatval.