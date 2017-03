– Jeg har giftet meg med jobben

– For en måneds tid siden skiftet jeg etternavn fra Bakken til Berg. Jeg har akkurat fått jobb som daglig leder i Berg Begravelsesbyrå, og hva passer vel bedre enn å ta navnet til bedriften. Jeg har nemlig planer om å være her lenge, sier Renate Berg.

Hun har tatt over jobben som daglig leder i firmaet etter at Olav Jørgen Berg, som tidligere hadde den stillingen, nå er ansatt som kirkeverge i Malvik kommune.

–Jeg avklarte med Olav Jørgen og Mari Ann Berg, som eier og driver firmaet, om det var greit at jeg tok det navnet, og det syntes de begge var hyggelig og føltes veldig riktig.

Ble håndplukket

Renate Berg kom inn i jobben i begravelsesbyrået for vel to år siden. Da ble hun håndplukket til jobben.

–Det var en tidligere kollega ved kirkekontoret i Malvik som spurte om han kunne anbefale meg til denne jobben, og etter et par måneder i tenkeboksen, sa jeg ja til å prøve. Jeg merket med en gang at dette var min plass, og trivdes i jobben fra første stund.

–Hva var det som gjorde det?

–Jeg er interessert i folk, noe som passer bra i denne jobben. Dessuten gir det meg veldig mye å kunne være med å bidra for folk i en vanskelig situasjon, sier Renate Berg, som nå også går på begravelsesskole i Oslo samtidig med at hun jobber i Stjørdal.

Fremdeles med i firmaet

Selv om ektemannen Olav Jørgen Berg trer ut av firmaet, vil Mari Ann Berg fremdeles være aktiv og synlig i den daglige driften i byrået.

–Jeg vil fremdeles jobbe aktivt i firmaet, og jeg er veldig glad for at vi har fått på plass Renate. Hun passer veldig godt inn i denne jobben. Hun er strukturert og ryddig, noe som er viktig når man skal få logistikken rundt alt til å gå opp her. Hun er også veldig flink med folk, så at hun har havnet på riktig plass er det ingen tvil om, sier Mari Ann Berg.