Merker strikkeboomen

– Lua var på TV'n. Vi gikk tom for garn, hele fabrikken gjorde det. Men nå har vi nettopp fått inn en ny ladning fra Sør Amerika, forteller Therese Heimdal ved Husfliden i Gata.

Den såkalte Lothepus-lua dukket opp i programmet «Farmen Kjendis», der deltakerne har vært promotører for ulike strikkeplagg gjennom alle episodene i vinter. Veldig mange ble særlig begeistret for genseren som deltaker Leif Einar Lothe har på seg i ulike fargevarianter. Det er en såkalt raglan-genser med rundfell.

– Garnpakken er forholdsvis dyr, så det går ikke så veldig mye av den. Men vi bestiller hvis folk vil ha, sier Therese.

Vendela-genseren er nesten mer populær, forteller hun. Genseren som deltaker Vendela Kirsebom gikk med har hun fortalt at mormoren har strikket. Det er den gamle Haukeli-genseren i andre farger og forbedret versjon, forteller Therese på Husfliden.

– Lua, er den vanskelig å strikke?

– Nei, alle som vil får det til. Og de gjør det jammen også. Det kan nesten se ut som at alle har den.

– Er det snakk om en strikkeboom?

– Ja, så definitivt. Særlig blant de yngre. Det er ikke lenger slik at den typiske garnkunden her er en dame med rullator. Nå er det ungdommen som strikker.

Spinner på naturlig trend En del av strikketrenden er "back to basics".

Det kan se ut til at folk liker å skape noe selv, og det har blitt veldig in med de gamle koftemønstrene. På Husfliden tror de også at strikkelysten har tatt seg opp fordi det har kommet veldig mange enkle mønstere og oppskrifter.

– Mange av de som kommer innom er nybegynnere, forteller Therese Heimdal.