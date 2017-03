Slpår seg opp på strikketrenden

– Det var da jeg ble mamma interessen min for strikking virkelig tok av, forteller strikkegründer Trine Johnsen (36) i Stjørdal.

– Det begynte med noen egne strikkeoppskrifter. Du strikker litt til ungene og deg selv. Selv om jeg har strikket litt helt siden jeg var lita, vil jeg påsta at det var først da jeg ble mamma selv for seks år siden at jeg begynte å strikke hele plagg og begynte å få det til, sier Johnsen som er gründeren bak KnitMe AS.

12 500 følgere

– Jeg startet ganske fort en liten nettbutikk. Har bakgrunn fra markedsføring og digital kommunikasjon, så det falt seg ganske lett å gjøre det. Videre har jeg benyttet sosiale medier. Blant annet Ravelry, en stor internasjonal strikkeportal der designere fra hele verden, store og små, legger ut sine mønstre for salg. Instagram fungerer perfekt. Det er veldig mange dyktige strikkere der som gjør det kjempebra. Selv har jeg 12500 følgere. I tillegg har jeg Facebookside og Facebookgruppe, forteller Trine Johnsen.

Hun skrur opp varmeovnen på kontoret ved gamle Gråbrek Mølle på Kvislabakken. Holder på å komme i orden i det nye lokalet.

– Der ute skal jeg ha showroom, sier Trine og peker. Ei glassrute skiller kontoret og et rom ved siden av. Der har hun begynt å stable garnpakker i hyllene.

Nettbutikk

Knit Me AS ble formelt etablert for litt over et år siden, men Trine har drevet med salg av egne strikkeoppskrifter og garn på hobbybasis via nettbutikk over noen år.

Hun trykker opp egne oppskrifter og oppskriftshefter, og hun selger pakker. Det viktigste produktet er KnitMe-garnet.

– Jeg syntes det var greit å satse på en egen merkevare og ta inn en garnkvalitet som jeg kunne vite var produsert på en ordentlig måte, med hensyn både til dyr og mennesker. At det er produsert uten bruk av helseskadelige kjemikalier. Garnet er produsert i Peru, og er en blanding av merino, alpakka og silke, forteller hun.

Proneo og Innovasjon Norge ga støtte og hjalp Trine med å utvikle forretningside. Garnet er nå tatt inn av over femti forhandlere rundt omkring i Norge.

Et lite jag

– Innen garn må det skje noe hele tida. Du selger ikke noe uten at det skjer noe nytt og spennende som frister i forhold til oppskrifter. Jeg klarer ikke å produsere nok alene. Så jeg har begynt å samarbeide med noen i Trøndelag, sier Trine.

Ingvill Freland fra Lierne og Marion Rindsem fra Verdal er sammen med henne om design, og det å få laget modeller for KnitMe-garn.

– Det er en vinn-vinn-situasjon at vi som er små kan stå sterkere sammen, og prøve å ta noen småbiter av markedet vi også.

Dobler omsetningen

Trine hadde et godt år i fjor, og ser at dette året blir enda bedre. I fjor passerte omsetningen en million og i år budsjetterer KnitMe med over det dobbelte, forteller Trine, som fortsatt regner seg som i etableringsfasen i markedet.

–Det er en enorm interesse for strikking, og for å møtes og være sosiale sammen når vi strikker. Det er ulike som har hatt flere arrangementer her bare den siste måneden, forteller Trine.

Da hun prøvde å arrangere strikkekveld kom det 100 stykker på Hjelseng gård. I forrige uke hadde hun ny strikkekveld på Sagatun, og dit kom 55. Denne uke samlet hun 80 strikkeglade på Frosta og til uka arrangerer hun maskestingkurs.

– Hva skjer på slike strikkekvelder?

– Det viktisgte er at vi strikker sammen. Jeg viser jeg gjerne fram litt av de produktene jeg har, og forteller litt om meg selv og hva jeg driver med. Begge gangene har jeg hatt med meg noen av mine samarbeidspartnere, som også gir ut strikkebøker.

– Hvilket forhold har du til strikking?

– Jeg vokste opp med en farmor som strikket mye. Slik samfunnet har blitt i dag er strikking noe som er status på en annen måte. De fleste av oss har det godt, vi kan kjøpe det vi vil, men det er noe med å produsere noe eget. Det gir er noe som føles godt. Noe vi kan være stolt av. Stikkingen er litt meditasjon for meg. Da er jeg ikke på jobb, da har jeg satt meg ned for å slappe av. Foran TV'n sitter jeg aldri og ikke gjør noe.