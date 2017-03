Tatt med narko i rumpa

Episoden skjedde en lørdag i mars i fjor. Kvinnen besøkte toalettet da hun ble pågrepet av politiet. Kvinnen som er i begynnelsen av førtiåra, har forklart at hun er narkoman.

Ransakingen avslørte at kvinnen hadde gjemt narkotiske tabletter i endetarmen. Hun erkjente alt da hun møtte i tingretten forleden siktet for å ha oppbevart narkotika ulovlig. Politiet har beregnet at det dreide seg om rundt tretti rusdoser.

Overfor retten forklarte kvinnen at hun tok vare på tablettene for noen andre. Hun får selv behandling og medisin mot sin egen avhengighet. Hun ville derfor blitt syk om hun hadde brukt tablettene selv, forklarte hun.

Dommen ble betinget fengsel i 14 dager. Kvinnen slipper å sone om hun ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år. Hun ble også dømt til å betale en bot på 1.500 kroner. Kvinnen vedtok dommen på stedet