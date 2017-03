Tilbyr penger til å være med på CO2-fangst

Det er utmarkskonsulent i Stjørdal kommune, Stian Almestad, som forteller dette.

– Ja, og spesielt for bare Stjørdal i dette forsøksprosjektet med CO2-fangst, er at man her også ønsker å teste ut hvordan kjøp av klimakvoter, betaling for arealet, påvirker interessen for å tilby areal. Nord Trøndelag fylkeskommune betaler 1000 kroner pr. dekar felt tilplantet godkjent i 2017, sier Stian Almestad.

Her skyter Alf Daniel Moen inn, han bidrar i dettte forsøksprosjektet med sin skogkompetanse, at denne tusenlappen pr. dekar tilplantet med ny gran, og godkjent, er «penger rett i lomma» på grunneier.

Miljøtiltak

Skogetaten i Stjørdal er nå på jakt etter grunneiere som ønsker å være med i dette miljøretta tiltaket for CO2-fangst som en forsøksordning. Tiltaket retter seg mot grunneiere som i dag har et mindre areal, opp mot 20 dekar eller mindre. Gammel innmark eller beite som ikke lenger er regningssvarende å holde i hevd. Arealet kan både være åpent eller betydelig gjengrodd med lauvskog.

– Dette forsøket er en uttesting av kjøp av klimakvoter hos grunneiere i Stjørdal. Pilotprosjektet, handler om planting av skog på nye arealer. Målet er kort og godt CO2-fangst. For godkjente felt dekker staten utgifter til forarbeid og etablering av skog, norsk gran, sier Almestad.

Konkurranse

Det ligger i prosjektet fem års oppfølging av det tilplantede feltet.

Moen forteller at vokstida fram mot hogstmoden skog ligger på vel 80 år.

– Skogsressursen, moden skog, tilfaller eiendommen, sier Moen.

– Her kan det bli konkurranse om deltakelse i pilotprosjektet. Det er satt en øvre kvote på 150 dekar skog, etter prinsippet første mann til mølla inntil kvoten er oppbruk, sier Almestad.

