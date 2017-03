Vil kjøpe iPad til alle i skolen

Planen er at alle som starter i første, fjerde og åttende, skal få sitt personlige nettbrett.

På tide

– Kjempebra, smiler Malin Eidem, Rakel Landfald og Ellen Andersen fra Halsen Ungdomsskole.

De tre venninnene går i tiende klasse. Dermed rekker de å gå ut av grunnskolen i Stjørdal når nettbrettene blir tatt i bruk i skolene fra høsten.

De tre forteller at de allerede har tilgang til nettbrett hjemme, og er godt kjent med hvordan nettbrett fungerer.

– Virkelig på tide at elevene får nettbrett som kan brukes i undervisningen, synes de.

Behandles politisk

Rådmannen i Stjørdal legger nå planen om å anskaffe nettbrett til alle elevene i grunnskolen i Stjørdal, på bordet til politikerne. Komité oppvekst behandler saken i dag, mens formannskapet skal diskutere iPad-anskaffelsen på torsdag.

Fra før er alle lokalpolitikerne i Stjørdal utstyrt med nettbrett som kommunen betaler.

Går det som rådmannen foreslår, vil de første nettbrettene til stjørdalselevene bli kjøpt inn til neste skoleår.

Rådmannens plan er å anskaffe nettbrett til tre klassetrinn hvert år. Det vil dermed ta tre år før alle grunnskoleelevene i Stjørdal vil få disponere sitt eget nettbrett.

Planen er å gi nettbrett til første, fjerde og åttende klassetrinn hvert eneste år.

Forslag i kommunestyret

Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve sier seg godt fornøyd med ar rådmannen nå fremmer denne saken.

Håve tok opp spørsmålet om nettbrett til alle elevene da kommunestyret behandlet budsjettet like før jul. Et forslag om å vurdere innkjøp av lesebrett, ble vedtatt sendt over til rådmannen. Nå foreligger det konkrete forslaget til innkjøpsplan.

Rådmannen har regnet på hva det vil koste kommunen å leie nettbrettene sammenlignet med å kjøpe. Det handler nemlig ikke bare om selve nettbrettene, elevene må også ha tastatur og deksel. Rådmannen har også vurdert forsikring.

Tre millioner

Rådmannen har beregnet at det vil koste kommunen rundt 3,9 millioner kroner å leie eller lease nettbrett til alle elevene. Kjøp blir tre hundre tusen kroner rimeligere. Kjøper kommunen nettbrett, vil også noe av utstyret som går ut på alder, kunne være godt nok til å fungere som erstatning for nettbrett som blir mistet eller ødelagt.

Rådmannen foreslår at dagens post til IT-investeringer for skolene på 1,5 millioner økes til fire millioner årlig. Da vil det fremdeles være igjen penger på dagens nivå til IT-drift for barnehagene og noe til infrastruktur.

– Hvis vi skal unngå at ett trinn skal vente lengre enn resten, kan vi løste det ved en tilleggsbevilgning på kr rundt en million kroner det første året, skriver rådmannen.

Hun anbefaler også at hvis ungdomsskolene ønsker å prioritere PC i stedet for iPad, så kan det åpnes for det. Men alle elevene skal ha enten nettbrett eller PC.