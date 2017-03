– Jeg tør ikke la barna gå langs fylkesveg 705

– Jeg er redd det skal skje en ulykke. Enkelte har veldig høy fart her.

Veiseth tar oppstilling i 60-sonen ved Elvran kapell. Det er her det ofte danner seg kø morgen og ettermiddag. På rettstrekket rett etter 60-sonen i retning Stjørdal, har det i den senere tiden vært flere farlige forbikjøringer der møtende biler har måtte kjøre inn til vegkanten og sakket ned på farten for å unngå møteulykker. Veiseth har engasjert seg i den stygge kjørekulturen, der han selv stadig opplever at enkelte sjåfører må kjøre forbi når han kjører personbil med tilhenger.

Mangler gang- og sykkelveg

- Jeg kjører mye langs fylkesveg 705, da jeg selv bor i Elvran, men også driver et firma herifra. Ofte kjører jeg med tilhenger. Da opplever uvettige forbikjøringer, selv om jeg holder normal fart etter forholdene. Jeg er far til fire gutter også, i alderen fem til 12 år. Når de skal gå hjemmefra og til besteforeldrene, har de fått beskjed om å gå på åkeren, siden det er så mye stygg kjøring langs vegen her, sier Veiseth.

Fartsetappe

Selv bor han på Ytteråsvegen ved Elvran skole. Her har han vært oppsitter og stått i bresjen for å få fartsdumper på vegen. Han mener at slike fartshinder like gjerne kunne vært aktuelt på hovedvegen gjennom Elvran. Veiseth har snakket med flere foreldre som har opplevd nestenulykker langs fylkesvegen.

- Det gjør noe med en. Det setter en støkk i deg når du opplever farlige situasjoner i trafikken. Noe må gjøres med denne hasardiøse kjøringen sier han, og peker på strekningen Selbu – Hell som rene fartsetappen for enkelte sjåfører.

Hyppige kontroller

Politiet bekrefter at de vet det kjøres i for høy fart, også på denne fylkesvegen. Politibetjentene Magnus Carlsen og Stian Nygård tok turen til Elvran for å snakke med Veiseth denne uka.

- Vi ser jo at det er mye de samme sjåførene som kjører veldig fort. Som politi så må vi ha fellende bevis for å ta førerkort. Vi må ha fartsmåling eller videobevis. Men også et politivitne teller mye i en rettsak om fart, påpeker Carlsen.

Politiet, både fra lensmannskontoret på Stjørdal og Utrykningspolitiet har hyppige kontroller med trafikken langs fv. 705.

- Jeg vil si at vi er på fv.705 nesten daglig. I tillegg til kjøring med høy fart, vil jeg også nevne viltfaren her i Elvran. Jeg har selv opplevd å nesten kjøre på elg under vakt, sier Carlsen.

Det er ikke bare langs hovedvegen til Selbu det oppstår trafikkfarlige situasjon i regionen. Betjentene sier at det nesten er verre forhold langs E14, spesielt i 60-sonen i Flora.

Forebyggende arbeid

Veiseth har en teori om at det er unge gutter med nyere og raske biler som er fartsverstinger. Politibetjentene forteller om at de legger ned arbeid i forebyggende tiltak i trafikken, rettet mot ungdom. For eksempel snakker de med skoleungdom om trafikk. Ofte stopper de ungdomsbiler for en prat i trafikken også.

- Men det er ikke sikkert vi treffer målgruppen helt, spekulerer Carlsen.

Han påpeker at det ikke er bare ungdom som kjører alt for fort. Begge kjønn og alle aldergrupper er representert.

Carlsen har også opplevd at småskolebarn langs fylkesvegen i Elvran har kommet til han under fartskontroll og fortalt om ubehagelige situasjoner.

Vis hensyn

Veiseth på sin side peker på Vegtrafikklovens kapittel 2, paragraf 3: Grunnregler for trafikk.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

- Jeg oppfordrer politiet til å foreta hyppigere kontroller her. Samtidig oppfordrer jeg folk til å melde i fra til politiet ved ubehagelige episoder, sier Veiseth.