– Skuffende og langt i fra akseptabelt

Mindreårige var beruset og ble heimkjørt. Flere voldshendelser og skadeverk. Politiet kommer til å følge opp festen på Ljosheim lørdag kveld.

– Vi er ikke fornøyd med hvordan festen ble gjennomført. Vi synes ikke vaktene hadde kontroll verken inne eller ute, og det var mange berusede ungdommer til stede. Her var det mye å sette fingeren på. Skuffende og uakseptabelt, sier en tydelig stjørdalslensmann, Marit Helene Stigen om festen som ble arrangert i privat regi av en gruppe ungdommer som er russ i år.

– Dette vil påvirke senere festarrangement. Det finnes allerede strenge krav, men vi må nå se om det er tilstrekkelig, sier Stigen.

Bladet har snakket med personen som var vaktleder under Ljosheim-festen. Les hva han sier nederst i saken.

Annonsert på Facebook

Ifølge lensmannen var det i utgangspunktet søkt om et lukket arrangement med et fåtall vakter.

– Ved en tilfeldighet oppdaget vi i midten av forrige uke at arrangementet var annonsert på Facebook. Når det skjer via Facebook aller andre kanaler, så er det ingen tvil om at det er en offentlig fest. Et lukket arrangement har strenge rammer og et visst antall innbudte gjester, mener Marit Helene Stigen.

Politiet tok kontakt med arrangøren torsdag, der de satte krav til høyere vakthold.

– Det ble presisert hvilket ansvar de hadde både inne i forsamlinghuset og på utsiden, og at det ikke var lov å ha med seg alkohol inne på festen. Festen ble til slutt godkjent, men vi ga klart uttrykk for hvilket ansvar de tok på seg både med tanke på alkohol og sikkerhet, sier Stigen.

Dialogen mellom arrangøren og politiet fortsatte lørdag formiddag. Det var 300 forhåndssolgte billetter.

– Vi er også gjort kjent med at enkelte kjøpte billetter for fem ganger så høy som ordinær pris. Det ble kjøpt på svartebørs, sier lensmannen.



– Ikke god nok sikkerhet

Politiet fikk mye å gjøre utover kvelden og natta, forteller Stigen.

– Vi brukte alt av ressurser på Ljosheim.

Til sammen 13 ungdommer ble heimkjørt av politiet eller foreldre og foresatte grunnet overstadig beruselse. Seks av dem var under 18 år.

– Det var flere voldshendelser, og vi forventer flere anmeldelser denne uka. Det ble gitt pålegg til enkeltpersoner om å oppføre seg og forlate stedet, blant annet for kverulering overfor politiet, sier Marit Helene Stigen.

Det ble ifølge politiet gjort skadeverk på høyttalere. I tillegg ble et gitter foran et vindu på baksiden av lokalet fjernet, og folk tok seg inn vinduet. En branndør skal også ha blitt åpnet og brukt til å gå inn og ut av lokalet.

– Det er naturligvis et stort problem i henhold til brannforskriftene. Sikkerheten var ikke i nærheten av å være god nok, mener lensmannen.

Bekymringssamtaler

Festen ble avsluttet klokka 00.45 natt til søndag. Stigen varsler et evalueringsmøte med arrangøren i etterkant av arrangementet.

– Slike helger ønsker vi ikke flere av, understreker hun.

Flere ungdommer og deres foreldre og foresatte kommer til å bli kalt inn til bekymringssamtaler med politiet.

– Ungdom og alkohol har vært et av våre satsingsområder de siste årene. Det som skjedde i helga står ikke i samsvar med vår ambisjon om nulltoleranse for alkohol for ungdommer under 18 år, sier Stigen.

– Følte vi hadde en god dialog

Vaktleder kjenner seg ikke helt igjen i politiets beskrivelse av festen på Ljosheim.

– Det var ingen katastrofe. Men aller først vil jeg si at jeg er kjempeglad for at politiet brukte ressursene sine på Ljosheim. Jeg følte vi hadde en god dialog. Jeg vil påstå at hadde vi god kontroll på det som skjedde inne, og det fikk vi tilbakemeldinger om fra politiet på stedet også, sier vaktlederen, som er en av foreldrene til ungdomsarrangøren.

Sammen med flere foreldre og foresatte ble han koblet på og stilte som vakter under festen på Ljosheim lørdag kveld.

– Det var uteområdet som var problemet. Det kom sikkert mange som ikke hadde billett til festen, og det samlet seg en god del folk. Vi hadde nok for få vakter ute, sier vaktlederen videre.

Ser fram til evalueringsmøte

Han forteller at det var seks ungdommer som arrangerte festen, alle i 18-19-årsalderen.

– De søkte som de skulle i forkant. Jeg ble oppringt av politiet på torsdag i forrige uke, og fikk beskjed om å skaffe flere vakter. Det ble gjort. Men nå i etterkant ser både jeg og ungdommene at ting kunne vært gjort annerledes. Det er kjedelig at det ble slik, sier vaktlederen.

– Hva sier du om at det ble drukket alkohol inne på festen?

– Da vi så ungdom med alkohol, så ble den beslaglagt. Synlige berusede ungdommer ble også ført ut av lokalet.

Han ser fram til et evalueringsmøte med politiet, der hele arrangementet skal gås gjennom.