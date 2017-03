Kjører seg fast i sperrebommen

Beboerne i boligfeltet inviterte til gatefest da vegen til nabofeltet Smedhaugen ble lagt om for to år siden. Endelig skulle det bli slutt på gjennomgangstrafikken gjennom boligområdet.

To og et halvt år etter opplever beboerne at både utrykningskjøretøy, lastebiler og andre kjører seg fast i bommen.

–Det er ofte et mareritt når store biler må snu her, sier Steinar Sallaup.

Han er nærmeste nabo til vegbommen. Både han og naboene kan fortelle om ødelagte gjerder og innkjørsler når større biler har kjørt seg fast.

For vegstengingen og omleggingen av vegen om Skårån er nemlig ikke kommet med på GPS-kartene som mange kjører etter i dag. Da ledes bilene rett inn i bommen som stenger vegen mellom Prestgårdsfeltet og Smedhaugen. Slik var det også da Bladets utsendte brukte gps-systemet til å kjøre til nabolagene forleden.

Sallaup og naboene kan fortelle både om brannbiler, ambulanser og politi som har kjørt seg fast.

– Et velkjent problem, sier brannsjef Bjørn Rønning i Stjørdal.

Han er glad for at brannbilene nå er utstyrt med et eget gps-kartsystem slik at sjåførene finner fram. Forleden var det utrykning til pipebrann på Smedhaugen. Da varslet brannsjefen som kjørte i første bil, fra til de som kom bak om rett veg til brannstedet.

– Her har vi ikke hatt gode nok rutiner, medgir enhetsleder Arild Moen i etat teknisk drift i Stjørdal kommune.

Det er kommunen sin oppgave å melde fra til Kartverket om endringer på de kommunale vegene.

Kommunen skap melde fra om bommer, vegstengninger og nye veger to ganger i året. Bommen mellom Prestgårdsfeltet og Smedhaugen har falt ut av avmeldingene.

– Det retter vi nå, sier Moen.