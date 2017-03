Spent på hva den nye sentrumsforeningen vil

Odd Petter Haugseth i Stjørdal Næringsforum (SNF) tenker å være til stede sammen med Torstein Mørseth i SNF.

- Vi stiller oss positive, og er der for å lytte, sier Odd Petter Haugseth.

Får spørsmål

De har fått mange spørsmål om hva de mener om Stjørdal Sentrumsforening. Så mye at de har valgt å besvare dette med et innlegg på Facebook:

"Vi mener at det initiativ som Kent Olav Ferstad ved Mintage Sushi i gågata har tatt for mer aktivitet og samarbeid i Stjørdal sentrum er bra!

Det er dessverre alt for få som tar offensive grep på vegne av byen sin! Sentrum trenger flere næringsaktører som står frem for fellesskapet, noen som er villige til å legge ned ekstra frivillige ressurser for å koordinere omforente tiltak. Dette er krevende arbeid og kan deles mellom aktører."

Dette skriver Stjørdal Næringsforum.

Spent på formen

Odd Petter Haugseth er spent på hva som kommer fram på møtet onsdag, sier han.

Kent Olav Fjerstad er opptatt av at de som driver i sentrum skal ta eierskap til ulike aktiviteter og tiltak i sentrum. For eksempel julegate. Haugseth er ikke imot det. I dag er det næringsforumet som tar seg av det.

- Jeg vil høre hva Ferstad vil med Stjørdal Sentrumsforening. Hva de tenker å drive med. Det er noe med oppgavefordeling her. Og så er vi opptatt av hva slags fora dette blir.

Ikke redd konkurranse

- Går Ferstad SNF i næringa?

- Nei, det er sagt at ønsket er å skape en møteplass, ikke en ny næringsforening med for eksempel medlemskontingent. Aktiviteten skal være dugnadsbasert. Vi er opptatt av at vi i fellesskap skal komme fram til gode løsninger og et godt samarbeid til beste for handelen i Stjørdal sentrum. Om dette kan bidra til mer aktivitet er det positivt. Vi skal mer enn gjerne bistå i såfall, sier Odd Petter Haugseth.

- Vil skape eierskap

Det Stjørdal Sentrumsforening har bebudet er et informasjonsmøte på Smilé Cafe i gågata onsdag morgen når butikkene i gata åpner. SNF oppfordrer alle som driver næring i sentrum til å komme på møtet og komme med innspill til de tankene som dras fram, skriver de på Facebook.

- Det blir informasjon, næringssjefen i kommunen vil si noen ord. Næringsforumet kommer for å si noen ord, og flere. Det skal handle om oppgave og rollefordeling. Jeg opplever at nærdrivende føler seg utrygge og synes det er vagt rundt det med rollefordeling. Folk har på en måte ikke helt visst hvor de skal henvende seg. Det har vært mye frustrerte holdninger, sier Ferstad.

- Hva blir det viktigste på møtet onsdag?

- Det viktigste blir å få næringsdrivende i sentrum til å få eierskap til foreninga for å skape nye tillitsforhold og bruer mellom kommune, politikere og næringsforumet.

- Dette blir ikke en konkurrent til Stjørdal Næringsforum?

- Nei, det skal det ikke bli. Næringsforumet spiller en veldig viktig rolle og fyller sin funksjon. Det blir egentlig å gjøre jobben til næringsforumet og Fagråd Handel enklere. Vi som driver i sentrum har vårt interesseområde, og kan godt diskutere det og enes om ting i forkant. Så kan vi løfte våre meninger opp i næringsfourmet og Fagråd Handel. For eksempel når det er tema som krever bistand oppimot kommune eller politikk.

Interessegruppe

Ei sentrumsforening kan fungerer ulikt, påpeker Ferstad.

- I Steinkjer og andre byer er det ei individuell forening som planlegger sine egne aktiviteter, men samtidig fungere som et demokrati for næringsdrivende i sentrum. En kontingentfri, gratis organisasjon basert på egeninnsats og egeninteresse. Ei interessegruppe som vil at sentrum skal bli et attraktivt sted, beskriver Ferstad.

Han håper på interesse for møtet onsdag morgen. Han presiserer at det ikke er lagt opp til noe langt møte.